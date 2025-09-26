Ngô Lan Hương xin lỗi vụ hát ở sự kiện nhà cái

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, phía Ngô Lan Hương cho biết ca sĩ xin lỗi và cam kết thận trọng hơn trong các lời mời hợp tác, sau sự việc hát tại sự kiện nhà cái vào cuối năm 2024.

Đại diện của Ngô Lan Hương giải thích vào tháng 12/2024, người này nhận được lời mời để nữ ca sĩ xuất hiện cho buổi ra mắt ở một công ty truyền thông, diễn ra tại một sảnh Trung tâm chuyên tổ chức sự kiện lớn tại TP.HCM.

Do tin khách hàng và được giới thiệu là buổi khai trương cho công ty truyền thông, ở địa điểm đã được trung tâm tổ chức sự kiện cấp phép nên quản lý đã chủ quan và nhận lời mà không biết đó là sự kiện của nhà cái.

"Trong ngày sự kiện diễn ra, nữ ca sĩ không đến tổng duyệt mà chỉ đến đúng giờ diễn ra, sau đó biểu diễn đúng số bài và ra về. Chúng tôi khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với phía nhà cái mà báo chí truyền thông nêu tên. Nữ ca sĩ không hề biết hay liên quan đến các hoạt động của đơn vị này mà chỉ đến biểu diễn", phía Ngô Lan Hương giải thích.

Ngô Lan Hương xin lỗi khi biểu diễn tại sự kiện của nhà cái.

Đại diện của ca sĩ và ê-kíp xin lỗi, hứa cẩn trọng hơn trong việc hợp tác, làm việc với các đơn vị, tổ chức mời diễn.

Một ngày trước, Thiều Bảo Trâm thông qua luật sư, phản hồi về việc hát tại sự kiện của nhà cái.

"Tháng 2/2024, quản lý của Thiều Bảo Trâm nhận lời để ca sĩ biểu diễn cho một show tại Phú Thọ. Do tin tưởng phía đối tác nên quản lý của ca sĩ đã không trực tiếp trao đổi với đơn vị tổ chức mà trong suốt quá trình làm việc chỉ thông qua một bầu show. Và trong suốt quá trình trao đổi, bầu show này cũng không đề cập đến bất cứ đơn vị tài trợ nào trong show diễn”, luật sư của Thiều Bảo Trâm nói.

Luật sư cho biết thêm đồng thời do chủ quan, người quản lý không kiểm tra kỹ các nội dung trên poster, không gian biểu diễn dẫn đến xảy ra sự việc lần này. Ngoài biểu diễn, Thiều Bảo Trâm không tham gia bất kỳ nội dung nào khác liên quan đến trang web cá độ.