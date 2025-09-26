Ngô Lan Hương hát ở sự kiện nhà cái

Hình ảnh Ngô Lan Hương xuất hiện và biểu diễn trong sự kiện của nhà cái vào năm 2024 gây chú ý giữa thời điểm Ngũ hổ tướng vấp ồn ào.

Những ngày qua, vụ việc các nghệ sĩ Việt xuất hiện, tham gia trình diễn ở các chương trình của thương hiệu cờ bạc đang gây bức xúc dư luận. Gần nhất, hình ảnh Ngô Lan Hương tham gia biểu diễn trong sự kiện ra mắt thương hiệu F**8 vào tháng 12/2024 được cộng đồng mạng "đào" lại.

Thời điểm đó, Ngô Lan Hương diện đầm đen gợi cảm, xuất hiện trên sân khấu của sự kiện nhà cái diễn ra tại TP.HCM. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, ngoài Ngô Lan Hương, nhiều ca sĩ Việt khác cũng góp mặt tại sự kiện này, có thể kể đến là Khánh Phương.

Tri Thức - Znews đang liên hệ với Ngô Lan Hương về vụ việc kể trên.

Hình ảnh Ngô Lan Hương, Khánh Phương tham gia sự kiện.

Một ngày trước, Thiều Bảo Trâm thông qua luật sư, phản hồi về việc hát tại sự kiện của nhà cái.

"Tháng 2/2024, quản lý của Thiều Bảo Trâm nhận lời để ca sĩ biểu diễn cho một show tại Phú Thọ. Do tin tưởng phía đối tác nên quản lý của ca sĩ đã không trực tiếp trao đổi với đơn vị tổ chức mà trong suốt quá trình làm việc chỉ thông qua một bầu show. Và trong suốt quá trình trao đổi, bầu show này cũng không đề cập đến bất cứ đơn vị tài trợ nào trong show diễn”, luật sư của Thiều Bảo Trâm nói.

Luật sư cho biết thêm đồng thời do chủ quan, người quản lý không kiểm tra kỹ các nội dung trên poster, không gian biểu diễn dẫn đến xảy ra sự việc lần này. Ngoài biểu diễn, Thiều Bảo Trâm không tham gia bất kỳ nội dung nào khác liên quan đến trang web cá độ.

Thời gian qua, MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng gây tranh cãi dữ dội vì xuất hiện trang web cá độ ở nhiều cảnh khác nhau. Nhóm Ngũ hổ tướng sau đó phải làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Lâm Chấn Huy, rapper Blacka, ca sĩ Phạm Trưởng bị phát hiện từng diễn tại chương trình sinh nhật của web cá độ **win tại TP.HCM cách đây không lâu. Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong cũng xuất hiện trong chương trình ăn mừng sinh nhật của website cá độ M*** từ tháng 6. Nhiều người vẫn chưa lên tiếng khi bị khán giả réo tên giữa ồn ào.