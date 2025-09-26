Tóc Tiên đáp trả

Sau Gia đình Haha, Tóc Tiên vấp phải những ý kiến trái chiều. Mới đây, cô lên tiếng đáp trả những bình luận thiếu tích cực từ cộng đồng mạng.

Tóc Tiên trở thành tâm điểm tranh cãi sau chặng cuối của Gia đình Haha ở Tây Nguyên. Bên cạnh những khán giả khen nữ ca sĩ nhiệt tình, năng lượng khi tham gia chương trình, không ít tài khoản mạng để lại bình luận tiêu cực. Thậm chí, một bộ phận người xem cho rằng ca sĩ "chiếm sóng", quá ồn ào khi tham gia show "chữa lành" như Gia đình Haha. Không chỉ vậy, có người còn vào trang cá nhân của Tóc Tiên để chỉ trích.

Mới nhất, Tóc Tiên đăng tải một clip và phản hồi những bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Với bình luận có nội dung: "Khách mời nào cũng đăng về Gia đình Haha, mỗi chị không thấy đăng gì. Chắc chỉ tham gia cho có chứ quý mến gì?", ca sĩ đáp: "Tôi không thích Chú Sáu (Jun Phạm), Bàm Công Nui (Bùi Công Nam), Vũ Đức Thiện (Rhymastic), Tâm Tiểu Thư (Ngọc Thanh Tâm) hay ngôi sao Duy Khánh (Duy Khánh). Vậy nên, các bạn hãy lan tỏa, chữa lành lên".

Phía dưới video, nhiều ý kiến cho rằng Tóc Tiên đang bị chê trách một cách vô cớ, đồng thời động viên nữ ca sĩ.

Tóc Tiên tham gia Gia đình Haha.

Đây cũng không phải lần đầu Tóc Tiên lên tiếng về những tranh luận sau show Gia đình Haha. Trước đó, ca sĩ cho biết: "Mỗi lần gặp gì thú vị, Tiên hay hyper (tăng động). Tăng động không ngồi im một chỗ được, lại thêm tông giọng nữ cao hơi chóe. Nên tập 12 có vẻ ồn hơn các tập trước. Đôi lúc mình cũng nghĩ mình có bị dư thừa năng lượng không. Mình biết đôi khi năng lượng của mình quá mạnh, lấn át người khác, nhưng mình hoàn toàn không có ý chèn ép hay áp đặt ai. Bản năng đội trưởng của mình khá mạnh. Từ bé tới lúc đi học luôn làm lớp trưởng. Nên nhiều khi bị hiểu nhầm là hiếu chiến, hiếu thắng”.

Thời gian qua, Tóc Tiên thành tâm điểm chú ý, từ tin đồn rạn nứt hôn nhân với Hoàng Touliver đến tranh cãi khi tham gia Tân binh toàn năng. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều trạng thái tâm trạng càng khiến khán giả quan tâm, bàn tán.