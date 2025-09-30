Diễn viên 'Tử chiến trên không' Thiên Tú cưới chồng kém 7 tuổi

Diễn viên Thiên Tú tổ chức lễ cưới với chồng là hot TikToker Mai Anh Đức vào trưa 30/9 ở Hà Nội. Cả hai trải qua nhiều năm đồng hành trước khi về chung một nhà.

Trưa 30/9, diễn viên Thiên Tú tổ chức lễ cưới với hot TikToker Mai Anh Đức tại một trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội. Ngày vui của bộ đôi có sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình, bạn bè thân thiết.

Trong lễ cưới, Thiên Tú diện đầm cưới cúp ngực gợi cảm. Chồng cô lịch lãm với bộ vest tối màu. Cả hai tiến hành những nghi thức truyền thống trong hôn lễ.

Thiên Tú gửi lời cảm ơn tới bố mẹ hai bên vì đã luôn chăm sóc, che chở cô. Nữ diễn viên cũng trân trọng sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp trong lễ cưới của vợ chồng cô. Cuối cùng, Thiên Tú quay sang chồng và nói: "Cảm ơn anh đã đến".

Cả hai trải qua nhiều năm gắn bó trước khi về chung một nhà. Họ đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Bộ đôi hiện chưa chia sẻ những hình ảnh trong lễ cưới. Trên fanpage của phim Tử chiến trên không, đại diện đoàn phim gửi lời chúc phúc tới vợ chồng diễn viên: "Chúc mừng 'nóc nhà' Mèo Thiên Tú đã lên xe hoa cùng nửa kia của mình. Chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc".

Thiên Tú kết hôn với chồng là Anh Đức (ảnh trái). Gần đây cô được chú ý với vai diễn trong Tử chiến trên không (ảnh phải).

Thiên Tú (Tên đầy đủ là Trần Thiên Tú) sinh năm 1991. Cô bắt đầu đóng phim từ nhỏ, với vai đầu tay trong Áo lụa Hà Đông. Những năm qua, Thiên Tú góp mặt trong nhiều dự án phim. Gần nhất, cô đóng Tử chiến trên không, với vai Mèo - bạn gái kém tuổi của Chuột (Tiểu Bảo Quốc). Những phân cảnh hài hước giữa Mèo và Chuột gây cười cho khán giả, đồng thời làm giãn độ căng thẳng của tác phẩm hành động.

Ngoài đóng phim, Thiên Tú cũng mở kênh TikTok Tú Màn Thầu, đăng tải nhiều clip ngắn, thu hút hàng triệu lượt xem.

Hot TikToker Mai Anh Đức kém vợ 7 tuổi. Kênh của anh mang tên Đức Reaction thu hút hơn 1,4 triệu lượt theo dõi. Vợ chồng Thiên Tú đều làm việc ở TP.HCM.