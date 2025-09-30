Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên 'Tử chiến trên không' Thiên Tú cưới chồng kém 7 tuổi

  • Thứ ba, 30/9/2025 15:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Diễn viên Thiên Tú tổ chức lễ cưới với chồng là hot TikToker Mai Anh Đức vào trưa 30/9 ở Hà Nội. Cả hai trải qua nhiều năm đồng hành trước khi về chung một nhà.

Trưa 30/9, diễn viên Thiên Tú tổ chức lễ cưới với hot TikToker Mai Anh Đức tại một trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội. Ngày vui của bộ đôi có sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình, bạn bè thân thiết.

Trong lễ cưới, Thiên Tú diện đầm cưới cúp ngực gợi cảm. Chồng cô lịch lãm với bộ vest tối màu. Cả hai tiến hành những nghi thức truyền thống trong hôn lễ.

Thiên Tú gửi lời cảm ơn tới bố mẹ hai bên vì đã luôn chăm sóc, che chở cô. Nữ diễn viên cũng trân trọng sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp trong lễ cưới của vợ chồng cô. Cuối cùng, Thiên Tú quay sang chồng và nói: "Cảm ơn anh đã đến".

Cả hai trải qua nhiều năm gắn bó trước khi về chung một nhà. Họ đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Bộ đôi hiện chưa chia sẻ những hình ảnh trong lễ cưới. Trên fanpage của phim Tử chiến trên không, đại diện đoàn phim gửi lời chúc phúc tới vợ chồng diễn viên: "Chúc mừng 'nóc nhà' Mèo Thiên Tú đã lên xe hoa cùng nửa kia của mình. Chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc".

Thien Tu cuoi anh 1

Thiên Tú kết hôn với chồng là Anh Đức (ảnh trái). Gần đây cô được chú ý với vai diễn trong Tử chiến trên không (ảnh phải).

Thiên Tú (Tên đầy đủ là Trần Thiên Tú) sinh năm 1991. Cô bắt đầu đóng phim từ nhỏ, với vai đầu tay trong Áo lụa Hà Đông. Những năm qua, Thiên Tú góp mặt trong nhiều dự án phim. Gần nhất, cô đóng Tử chiến trên không, với vai Mèo - bạn gái kém tuổi của Chuột (Tiểu Bảo Quốc). Những phân cảnh hài hước giữa Mèo và Chuột gây cười cho khán giả, đồng thời làm giãn độ căng thẳng của tác phẩm hành động.

Ngoài đóng phim, Thiên Tú cũng mở kênh TikTok Tú Màn Thầu, đăng tải nhiều clip ngắn, thu hút hàng triệu lượt xem.

Hot TikToker Mai Anh Đức kém vợ 7 tuổi. Kênh của anh mang tên Đức Reaction thu hút hơn 1,4 triệu lượt theo dõi. Vợ chồng Thiên Tú đều làm việc ở TP.HCM.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Sao Việt góp tiền, giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng bão Bualoi

Ca nương Kiều Anh, Phạm Quỳnh Anh và nhiều sao Việt chung tay giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng bão Bualoi.

6 giờ trước

An Nhi

Thiên Tú cưới Anh Đức Thiên Tú Thiên Tú cưới

    Đọc tiếp

    Duc Phuc noi ve tin khiem nha hinh anh

    Đức Phúc nói về tin khiếm nhã

    9 giờ trước 08:45 30/9/2025

    0

    Đức Phúc cho biết anh không quan tâm đến những thông tin khiếm nhã lan truyền trên mạng xã hội sau chiến thắng tại cuộc thi Intervision 2025.

    Le Duong Bao Lam bi ho van tim hai la hinh anh

    Lê Dương Bảo Lâm bị hở van tim hai lá

    8 giờ trước 09:15 30/9/2025

    0

    Trong một chương trình, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ anh bị hở van tim hai lá, sỏi thận và vừa trải qua ca phẫu thuật đại tràng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý