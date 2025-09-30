Lê Dương Bảo Lâm bị hở van tim hai lá

Trong một chương trình, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ anh bị hở van tim hai lá, sỏi thận và vừa trải qua ca phẫu thuật đại tràng.

Trong tập gần nhất của chương trình Chiến sĩ quả cảm, ở màn phát biểu tổng kết, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về hành trình vượt qua những thử thách của show thực tế. Anh kể bản thân rất sợ bệnh tật. Vì vậy, cứ cách vài tuần, nam diễn viên cùng Song Luân đều đi bệnh viện để khám tổng quát.

"Từ ngày vào chương trình, tôi không biết sợ chết là gì. Chưa bao giờ tôi khổ như vậy nhưng vẫn quyết tâm. Tôi bị hở van tim hai lá, sỏi thận và vừa phẫu thuật đại tràng. Nhưng không hiểu sao tôi luôn muốn vượt qua mọi thử thách tại chương trình này", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Lê Dương Bảo Lâm trong một tập của chương trình Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: NSX.

Chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm khiến các đồng nghiệp xúc động. Tiến Luật sau đó cho biết Lê Dương Bảo Lâm là người mau nước mắt. Ngoài đời, diễn viên hài "mỏ hỗn" nhưng dễ xúc động bởi sự quan tâm từ phía người khác.

Trong tập 8 của Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm gặp chấn thương ở đầu, chảy nhiều máu khiến anh cảm thấy đau đớn.

Đỉnh điểm là khoảnh khắc hé lộ một phần của buổi thực chiến hành quân chiến đấu trong đêm. Nam diễn viên hài kiệt sức, đau đớn đến mức nằm gục xuống, trong khi rapper Binz thì gần như ngất xỉu. Chỉ huy phải liên tục động viên, yêu cầu anh mở mắt, trò chuyện với đồng đội để giữ nhịp thở.

Ngoài Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm hiện góp mặt ở nhiều game show, có thể kể đến như 2 ngày 1 đêm, Anh trai "say hi"...