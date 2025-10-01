Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao Trung qua đời ở tuổi 30

  • Thứ tư, 1/10/2025 14:23 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ngôi sao truyền hình thực tế Giải Hiểu Đông qua đời ở tuổi 30. Trước đó, anh gặp chấn thương sọ não, trải qua thời gian dài điều trị.

Theo St Headline, Giải Hiểu Đông qua đời ở tuổi 30 vào ngày 29/9. Anh trải qua thời gian dài điều trị nhưng không qua khỏi. HelloDance, công ty quản lý nghệ sĩ xác nhận thông tin nói trên. "Anh ấy đã rời xa chúng tôi. Mong rằng ở nơi xa, Hiểu Đông không còn đau đớn, là một chàng trai hạnh phúc", phía công ty quản lý thông báo.

Theo nguồn tin thân cận, Giải Hiểu Đông gặp tai nạn khi đang biểu diễn ở nước ngoài vào giữa tháng 5/2024. Anh bị chấn thương sọ não, ngừng tim và rơi vào tình trạng nguy kịch. Giải Hiểu Đông được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Từ đó đến khi mất, anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Giai Hieu Dong anh 1

Giải Hiểu Đông qua đời vì chấn thương sọ não. Ảnh: HelloDance.

Gia đình không đủ tài chính để trang trải toàn bộ chi phí y tế cho Giải Hiểu Đông. Nhiều đồng nghiệp đã kêu gọi quyên góp, giúp đỡ anh.

Sự ra đi của Giải Hiểu Đông khiến người thân và nhiều đồng nghiệp đau xót, thương tiếc.

Giải Hiểu Đông sinh năm 1994, là biên đạo múa kiêm vũ công của Chengdu HelloDance Dance.

Anh từng góp mặt trong chương trình tạp kỹ Street Dance of China (Đây chính là nhảy đường phố) mùa 5 của Trung Quốc.

Giải Hiểu Đông được đánh giá cao với khả năng nhảy điêu luyện, sáng tạo.

