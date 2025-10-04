Orange nói độc thân giữa tin hẹn hò

Orange vướng tin hẹn hò nhà sản xuất âm nhạc Wokeup thời gian qua. Song mới đây, cô nói đang độc thân.

Thời gian qua, Orange và Wokeup vướng tin hẹn hò. Cả hai bị bắt gặp nắm tay nhau đi dạo trung tâm thương mại. Hay gần đây, họ còn đi du lịch chung với các đồng nghiệp như Tăng Duy Tân, Bích Phương. Song cả hai giữ động thái im lặng về chuyện tình cảm.

Mới đây, khi góp mặt trong một tập của Siêu Thực Thành, Orange gây chú ý khi nói cô đang độc thân. Sau đó, Trấn Thành cũng chia sẻ đàn em hiện chưa có bạn trai và sẵn sàng mở lòng cho mối quan hệ.

"Gu bạn trai của em tôi là thư sinh, trai trẻ, thích điện ảnh, sách vở, không ồn ào. Hy vọng sau show này, em có ý trung nhân vừa ý", Trấn Thành nói. Orange tỏ ra đồng tình với những chia sẻ của Trấn Thành.

Thông tin Orange và Wokeup hẹn hò rộ lên từ cuối tháng 8, xuất phát từ việc nhà sản xuất sinh năm 2001 chỉ theo dõi đàn chị trên trang cá nhân.

Orange cho biết cô đang độc thân. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, Wokeup thả tim các bài viết của giọng ca Chân ái. Dưới một bài viết của giọng ca sinh năm 1997, Wokeup bình luận: “Mi numero uno” (tạm dịch: Số một của tôi). Kèm theo bình luận là icon hình trái tim.

Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997) được biết đến rộng rãi nhờ ca khúc Người lạ ơi năm 2018. Cô nổi tiếng với giọng hát nội lực, cảm xúc... Vừa qua, cô tham gia Em xinh 'say hi' và lọt Best5.

Wokeup tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc (hay Kyle Nguyen), sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên về nhạc cổ điển, piano và jazz. Sau đó, anh chuyển hướng sang sản xuất âm nhạc hiện đại, đặc biệt thể loại Trap và hip-hop. Anh chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ quốc tế như Drake, Future và Metro Boomin.

Wokeup bắt đầu sản xuất âm nhạc từ 2018 bằng cách đăng tải các track tự do trên mạng xã hội. Anh tham gia Rap Việt mùa 3 (2023) với vai trò nhà sản xuất âm nhạc cho team Andree Right Hand.