Tình trạng đáng lo của NSND Thanh Điền

NSND Thanh Điền chia sẻ ông vừa phẫu thuật mắt ở bệnh viện tại TP.HCM. Trước đó, ông đi khám ở nhiều nơi và được bác sĩ nói "có thể mất đi ánh sáng bất cứ lúc nào".

Trên kênh cá nhân, NSND Thanh Điền chia sẻ những ngày qua, mắt ông gặp tình trạng bị xuất huyết, mờ đặc. Khi đi thăm khám tại các bệnh viện, bác sĩ cảnh báo ông "có thể mất đi ánh sáng bất cứ lúc nào".

"Nghe câu đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi thầm nghĩ giỗ Tổ sân khấu năm nay chắc không còn thấy đường, để thắp nhang cho tổ nữa rồi. Đó là lý do đồng nghiệp mời đi đâu, tôi cũng chán nản, mặc cảm, không còn muốn xuất hiện trên mạng xã hội nữa", nghệ sĩ kể.

NSND Thanh Điền nói thêm: "Hơn nửa đời người, đôi mắt này đã cùng tôi đi qua biết bao vở diễn, nhìn thấy ánh đèn sân khấu và trên hết, là được thấy ánh mắt thương yêu của khán giả. Tôi không ngờ có ngày mình phải ngồi đây, nhờ giọng nói chuyển thành chữ để gửi tâm sự đến các bạn. Nhưng tôi tin rằng, khi còn giọng nói, còn trái tim, thì ánh sáng sân khấu Tổ nghiệp trong tôi sẽ chẳng bao giờ tắt. Các bác sĩ đang giúp tôi hết mình trong hành trình tìm lại ánh sáng".

NSND Thanh Điền vừa trải qua ca phẫu thuật ở bệnh viện.

Người thân sau đó đã đưa ông vào bệnh viện ở TP.HCM để phẫu thuật. Hiện ông đang phục hồi sau ca mổ.

Cũng trong video, NSND Thanh Điền cho biết ở tuổi 81, sức khỏe của ông yếu hơn nhiều, đi lại khó khăn.

Nghệ sĩ cũng nhắn nhủ các YouTuber: "Nếu các bạn có thương nghệ sĩ lớn tuổi, người có bệnh, không nên quay những cảnh không đẹp. Các bạn giúp chúng tôi có thêm niềm tin sống, cống hiến cho nghệ thuật. Minh Vương nghị lực lắm, từng suýt chết, ghép thận, còn ca và đi được như vậy là quá giỏi rồi. Mỗi khi xuất hiện, tôi và Minh Vương phải gồng cho ra dáng khoẻ khoắn. Xin ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi”, NSND Thanh Điền nói.

Nghệ sĩ Thanh Điền sinh năm 1945, là nghệ sĩ cải lương, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1993 và Nghệ sĩ nhân dân năm 2023. Ông kết hôn với nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Kim Huệ năm 1975 và có hai người con là Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Đức Hồng Loan (đã mất vì bệnh). Năm 2021, Thanh Kim Huệ qua đời vì ung thư.