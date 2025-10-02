Thông tin tang lễ nhạc sĩ Thế Hiển

Lễ tang nhạc sĩ Thế Hiển diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam vào ngày 4/10. Ông ra đi ở tuổi 70 để lại tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp.

Tối 2/10, nhạc sĩ Lê Anh Tú - Phó chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM - thông tin về lễ tang của nhạc sĩ Thế Hiển.

Lễ tang nhạc sĩ Thế Hiển diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM). Lễ viếng bắt đầu từ chiều 4/10. Lễ truy điệu diễn ra vào sáng 7/10. Sau đó, thi hài ông được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời vào tối 1/10 sau thời gian điều trị bệnh.

Ban tang lễ gồm NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM; ông Trang Thanh Phương, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; ông Lê Đức Thịnh, Phó Giám đốc Nhà hát CMN DT Bông Sen; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM; nhạc sĩ Lê Anh Tú, Phó Chánh Văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM; bà Nguyễn Cẩm Lệ, Chuyên viên Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và nhạc sĩ Bảo Huy - đại diện gia đình NSND nhạc sĩ Thế Hiển.

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời vào tối 1/10 sau thời gian cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 175. Trước đó, ông được bác sĩ chẩn đoán bị suy hô hấp cấp.

Nhạc sĩ Thế Hiển (tên đầy đủ là Lại Thế Hiển) sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Ông có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tự học đàn piano và guitar. Ông bắt đầu sự nghiệp năm 1982, sau đó có nhiều ca khúc nổi tiếng như Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi…

Nhạc sĩ Thế Hiển được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhạc sĩ từng chia sẻ ở tuổi xế chiều, ông quan tâm nhiều cho sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi, ưu tiên gia đình, con cái. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn tham gia các buổi hội thảo về âm nhạc, làm giám khảo một số cuộc thi.