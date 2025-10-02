Tiếc thương nhạc sĩ Thế Hiển 'Nhánh lan rừng'

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời lúc 21h30 ngày 1/10. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Tóc em đuôi gà", "Nhánh lan rừng"...

Nhạc sĩ Thế Hiển trút hơi thở cuối cùng lúc 21h30 tại Bệnh viện Quân y 175 sau thời gian dài điều trị bệnh. Hội Âm nhạc TP.HCM và gia đình đang lo liệu tang lễ cho nhạc sĩ. Thông tin nhạc sĩ ra đi ở tuổi 70 khiến khán giả và đồng nghiệp thương tiếc.

Nhiều khán giả bày tỏ họ sẽ mãi nhớ nhạc sĩ Thế Hiển qua những ca khúc đình đám như Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi…

Hình ảnh nhạc sĩ Thế Hiển còn mãi trong lòng khán giả yêu nhạc.

“Anh đi, Nhánh lan rừng vẫn còn mãi với thời gian. Thành kính phân ưu”, “Nhạc sĩ được nhiều người yêu mến, tạm biệt anh”, “Vĩnh biệt anh một nhạc sĩ tài hoa”, “Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Thế Hiển với hàng trăm ca khúc tuyệt vời cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thật thương tiếc nhạc sĩ tài hoa. Xin chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến của nhạc sĩ Thế Hiển”, khán giả chia sẻ xúc động.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tạ Minh Tâm chia sẻ lại video bản song ca Hát về anh cùng NSND Thế Hiển trên sân khấu cùng lời tiễn biệt: "Thương tiếc anh Thế Hiển". Quốc Thuận nhớ về tác giả Thế Hiển qua lời ca "Chúc anh người lính trẻ. Xuân đến muôn ý thơ. Xuân đi trong mơ ước. Như hoa kia vẫn nở. Bên nhánh lan rừng".

Với Mỹ Uyên, NSND Thế Hiển là người anh vô cùng đáng kính: "Anh Hiển là người anh luôn yêu thương em, dù hoàn cảnh nào, bất cứ sự kiện nào trong nghệ thuật anh cũng luôn gọi điện thoại cho em. Uyên ơi anh đang ngồi với những người biết em, quý em, ai cũng hỏi thăm em nè nhỏ ơi ... À em đang diễn hả, đang quay hả, quay tốt nhé, hôm nào anh em mình gặp. Đã lâu anh em chúng mình có một nhóm thật đặc biệt có tên "Mì Quảng Nhà Tám" ở đây bù cho anh em mình những lúc trống trải, những lúc rối rắm tìm đến nhau có các anh chị kính quý luôn lắng nghe những tâm sự của nhau và nghe giọng hát, tiếng đàn của anh Hiển. Hơn 1 năm qua chờ anh khỏe để ăn mì quảng, để nghe anh đàn hát mà... Anh ra đi thanh thản anh nhé".

"Tạm biệt chú ạ. Chú lên đường bình an", Nguyễn Văn Chung xót xa. Cách đây không lâu, vào những ngày cuối tháng 9, Nguyễn Văn Chung đã đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển trên giường bệnh. Viết về nhạc sĩ tài hoa, Nguyễn Văn Chung bộc bạch: "Chú là một trong những anh, những chú nhạc sĩ gần gũi thân thiết và động viên mình từ những ngày đầu gia nhập Hội Âm Nhạc TP.HCM. Chú luôn lan toả năng lượng tích cực, vui vẻ với hình ảnh một người nghệ sĩ không tuổi sẵn sàng cầm guitar lên và hát bằng một chất giọng hào sảng vô tư như trẻ con".

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955, hoàn thành chương trình Trung cấp Thanh nhạc của Đoàn Nghệ thuật Bông Sen (1977-1980), tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sáng tác (hệ tại chức) Nhạc viện TP.HCM (1995-1999). Sau đó, ông tham gia câu lạc bộ Sáng tác trẻ của Thành Đoàn từ 1978, là diễn viên đơn ca đoàn Bông Sen (1980-1987) cùng nhiều chương trình âm nhạc của Hội Âm nhạc và các đoàn nghệ thuật TP.HCM.

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, với tác phẩm đầu tay Khi bong bóng bay được công chúng đón nhận. Một năm sau đó, ông sáng tác ca khúc Hát về anh. Tiếp sau đó, nhạc sĩ có thêm nhiều ca khúc nổi tiếng. Phổ biến nhất trong số đó phải kể đến Nhánh lan rừng hay Tóc em đuôi gà.

Trong đó, Nhánh lan rừng được nhạc sĩ sáng tác năm 1986 khi đang cùng đoàn nghệ thuật Bông Sen đi biểu diễn. Bài hát được viết về chủ đề người lính.

Tiếp đó, ca khúc Tóc em đuôi gà gắn liền với biết bao thế hệ khán giả Việt. Bài hát được nhạc sĩ sáng tác năm 1995 và nổi tiếng qua giọng hát Quang Linh. Đây cũng là ca khúc góp phần làm nên tên tuổi của ca sĩ này. Bài hát với giai điệu trẻ trung, điệp khúc dễ nhớ, bắt tai đã được khán giả yêu thích suốt nhiều năm.

Nhạc sĩ Thế Hiển được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Năm 2023, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Thế Hiển đã ra đi, "nhánh lan rừng" đã về với mây xanh, nhưng hình ảnh người nhạc sĩ vác cây đàn trên vai, mang đến tiếng hát, tinh thần lạc quan sẽ còn mãi trong lòng khán giả yêu nhạc.