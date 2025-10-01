YouTuber Lee Jin Ho tiết lộ Kim Soo Hyun căng thẳng tột độ sau khi scandal liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron nổ ra.

Ngày 30/9, tờ Insight đưa tin YouTuber Lee Jin Ho đăng một video tiết lộ cuộc sống hiện tại của nam diễn viên Kim Soo Hyun. Theo Lee Jin Ho, Kim Soo Hyun đang chịu đựng sự căng thẳng tột độ trong cuộc sống và đi leo núi để tĩnh tâm.

Lee Jin Ho cũng nói thêm về 150 lá thư được Kim Soo Hyun gửi bạn gái trong thời gian nam diễn viên nhập ngũ: "Anh ấy đã tiết lộ những bức thư gửi bạn gái cũ, nhưng vẫn khó có thể chấp nhận ngay đây là bằng chứng cho thấy anh ấy không hẹn hò với Kim Sae Ron trong thời gian nhập ngũ".

Kim Soo Hyun được tiết lộ phải đi leo núi để vực lại tinh thần. Ảnh: YouTuber Lee Jin Ho.

Một ngày trước đó, luật sư đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, Ko Sang Rok, công bố một phần bức thư nam diễn viên gửi bạn gái khi đang phục vụ trong quân đội. Luật sư Ko khẳng định: "Kim Soo Hyun chưa từng hẹn hò với Kim Sae Ron dù chỉ một ngày khi cô ấy còn là trẻ vị thành niên". Theo luật sư, Kim Soo Hyun đã gửi bạn gái 150 bức thư ghi lại cuộc sống hàng ngày trong quân ngũ.

Các lá thư được nam diễn viên đưa trực tiếp cho bạn gái mỗi lần nghỉ phép chứ không thông qua đường bưu điện để đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Khi so sánh nội dung các lá thư Kim Soo Hyun gửi bạn gái cũ với bức thư gửi Kim Sae Ron, luật sư khẳng định “cụm từ ‘Anh nhớ em’ trong thư gửi người đã khuất là ‘cách diễn đạt thông thường một người lính thường dùng để nói với người quen’".

Trước đó, Kim Soo Hyun bị chủ kênh YouTube Garosero và gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron cáo buộc hẹn hò với nữ diễn viên này khi cô còn là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun kiên quyết phủ nhận cáo buộc này. Phía Kim Soo Hyun nhấn mạnh tất cả bức ảnh thân mật giữa nam diễn viên với Kim Sae Ron do Garosero công bố đều được chụp khi nữ diễn viên đã trưởng thành (cuối năm 2019 đến mùa xuân năm 2020).

Hồi tháng 3, Kim Soo Hyun tổ chức họp báo và tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ hẹn hò với người đã khuất khi cô ấy còn là trẻ vị thành niên. Việc cho rằng thảm kịch xảy ra (PV: ý chỉ việc Kim Sae Ron qua đời) do công ty chúng tôi tạo áp lực nợ nần cũng không đúng sự thật".