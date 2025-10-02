Tranh luận cảnh Trấn Thành đánh mạnh HuyR

Sự kiện họp báo Running Man Vietnam 2025 đã trôi qua hai ngày nhưng nhiều hình ảnh, clip ghi lại các khoảnh khắc của dàn cast, khách mời trong chương trình được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một trong số đó là cảnh Trấn Thành đánh mạnh vào mặt HuyR bằng gối sau mini game của chương trình.
Cụ thể, HuyR bị thua sau trò chơi và phải chịu hình phạt ngậm nước, bị đánh bằng gối lông vũ. Trấn Thành là người cầm gối đánh mạnh vào mặt của HuyR. Sau cú đánh, HuyR chao đảo, suýt ngã xuống sân khấu.
Dàn nghệ sĩ như Quang Trung, Uyển Ân, Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh đều tỏ ra bất ngờ trước cú đánh mạnh của Trấn Thành với HuyR.
Sau đó, Trấn Thành tiến lại gần và bắt tay HuyR. Cả hai tỏ ra vui vẻ sau trò chơi.
|
Trấn Thành và HuyR trong một trò chơi của sự kiện họp báo Running Man Vietnam 2025.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một bộ phận fan của HuyR bức xúc khi anh tài bị Trấn Thành đánh mạnh. "Nhìn cú đánh như trời giáng của Trấn Thành vào mặt HuyR mà thấy đau giùm"; "Có cần thiết phải đánh mạnh như vậy không"; "HuyR chỉ là khách mời, không phải thành viên trong dàn cast, mà sao bị đánh mạnh vậy"... là những phản hồi của các tài khoản mạng.
Trên kênh cá nhân, HuyR cũng trấn an người hâm mộ. Anh cho biết: "Thấy mọi người lo cho tui nhưng không sao. Các anh chị đều chơi nương tay lắm. Những gì mọi người thấy đều là diễn tiểu phẩm thôi".
Trấn Thành là nhân tố chơi lăn xả, quyết liệt và không ngại các pha giành giật, tấn công khi tham gia những trò chơi của Running Man. Ở mùa 1, anh được các thành viên của dàn cast gọi là "Khủng Long".
Trở lại với mùa 3, Lan Ngọc cũng cho biết: "Ở trong dàn cast, ai rồi cũng sợ anh Trấn Thành thôi, từ 'Khủng Long' biến hóa thành 'Bò Biển'. Anh ấy lanh lợi hơn và lắm chiêu trò. Tôi muốn đấu tay đôi với anh ấy và đã xảy ra va chạm".
Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Chương trình chính thức trở lại với mùa 3 và được sản xuất Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng với đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại với mùa 3.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.