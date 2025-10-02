Tranh luận cảnh Trấn Thành đánh mạnh HuyR

Khi tham gia một trò chơi ở sự kiện họp báo Running Man Vietnam 2025, HuyR thua cuộc và nhận hình phạt là cú đánh mạnh bằng gối từ Trấn Thành.

Sự kiện họp báo Running Man Vietnam 2025 đã trôi qua hai ngày nhưng nhiều hình ảnh, clip ghi lại các khoảnh khắc của dàn cast, khách mời trong chương trình được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một trong số đó là cảnh Trấn Thành đánh mạnh vào mặt HuyR bằng gối sau mini game của chương trình.

Cụ thể, HuyR bị thua sau trò chơi và phải chịu hình phạt ngậm nước, bị đánh bằng gối lông vũ. Trấn Thành là người cầm gối đánh mạnh vào mặt của HuyR. Sau cú đánh, HuyR chao đảo, suýt ngã xuống sân khấu.

Dàn nghệ sĩ như Quang Trung, Uyển Ân, Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh đều tỏ ra bất ngờ trước cú đánh mạnh của Trấn Thành với HuyR.

Sau đó, Trấn Thành tiến lại gần và bắt tay HuyR. Cả hai tỏ ra vui vẻ sau trò chơi.

Trấn Thành và HuyR trong một trò chơi của sự kiện họp báo Running Man Vietnam 2025.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một bộ phận fan của HuyR bức xúc khi anh tài bị Trấn Thành đánh mạnh. "Nhìn cú đánh như trời giáng của Trấn Thành vào mặt HuyR mà thấy đau giùm"; "Có cần thiết phải đánh mạnh như vậy không"; "HuyR chỉ là khách mời, không phải thành viên trong dàn cast, mà sao bị đánh mạnh vậy"... là những phản hồi của các tài khoản mạng.

Trên kênh cá nhân, HuyR cũng trấn an người hâm mộ. Anh cho biết: "Thấy mọi người lo cho tui nhưng không sao. Các anh chị đều chơi nương tay lắm. Những gì mọi người thấy đều là diễn tiểu phẩm thôi".

Trấn Thành là nhân tố chơi lăn xả, quyết liệt và không ngại các pha giành giật, tấn công khi tham gia những trò chơi của Running Man. Ở mùa 1, anh được các thành viên của dàn cast gọi là "Khủng Long".

Trở lại với mùa 3, Lan Ngọc cũng cho biết: "Ở trong dàn cast, ai rồi cũng sợ anh Trấn Thành thôi, từ 'Khủng Long' biến hóa thành 'Bò Biển'. Anh ấy lanh lợi hơn và lắm chiêu trò. Tôi muốn đấu tay đôi với anh ấy và đã xảy ra va chạm".

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Chương trình chính thức trở lại với mùa 3 và được sản xuất Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng với đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại với mùa 3.