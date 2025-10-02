Quang Hùng MasterD lập vi bằng

Phía công ty quản lý của Quang Hùng MasterD lên tiếng về việc bị sử dụng trái phép hình ảnh, tên tuổi nghệ sĩ để trục lợi.

Tối 2/10, MasterD Entertainment, công ty quản lý của Quang Hùng MasterD ra thông báo về tình trạng các cá nhân, tổ chức lợi dụng hình ảnh, tên tuổi nghệ sĩ để trục lợi.

Phía Quang Hùng MasterD khẳng định chỉ hợp tác thương mại với các nhãn hàng được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và công bố trên các kênh chính thức của công ty và ca sĩ. Mọi thương hiệu, sản phẩm, sự kiện, trò chơi hoặc dịch vụ nếu không có thông báo chính thức và xác nhận từ MasterD Entertainment đều không phải là đối tác của nam ca sĩ.

"Đề nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng cảnh giác, tránh tiếp tay cho hành vi giả mạo. MasterD Entertainment sẽ lập vi bằng và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với mọi hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, tên tuổi của Quang Hùng MasterD", theo công ty quản lý.

Quang Hùng MasterD lên tiếng về việc bị lợi dụng hình ảnh, tên tuổi trái phép. Ảnh: FBNV.

Quang Hùng MasterD hiện là một trong số các nghệ sĩ giữ được sức nóng sau khi bước ra khỏi chương trình truyền hình thực tế Anh trai "say hi" mùa đầu tiên. Nam ca sĩ kín lịch biểu diễn, chạy show từ Bắc tới Nam với cát-xê tăng nhiều lần.

Giữa tháng 8, anh vướng nghi vấn hẹn hò Phương Mỹ Chi. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai diện trang phục, phụ kiện giống nhau trong một số chương trình. Song sau đó, Phương Mỹ Chi lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết hiện tại vẫn độc thân.