Thủy Tiên bất ngờ vắng mặt

Thủy Tiên xác nhận tái xuất tại show của NTK Đỗ Long và phải đổi lịch trình ở Ấn Độ để kịp dự. Tuy nhiên, đến khi sự kiện diễn ra, cô bất ngờ vắng mặt.

Sau thời gian dài không xuất hiện trong các hoạt động giải trí, Thủy Tiên từng gây chú ý khi thông báo sẽ trở lại trong show thời trang của NTK Đỗ Long. Trước ngày diễn ra sự kiện, nữ ca sĩ đã có buổi thử trang phục và chia sẻ phải điều chỉnh lịch trình chuyến đi ở Ấn Độ, đổi vé máy bay để kịp trở về Việt Nam tham dự chương trình.

Tuy nhiên, vào chiều 5/12, khi show thời trang chính thức khép lại, Thuỷ Tiên không xuất hiện như thông báo trước. Việc “biến mất” vào phút cuối khiến khán giả bất ngờ, thắc mắc, nhất là khi cô từng chia sẻ dự định trở về từ tối 4/12 để chuẩn bị.

Thủy Tiên trong video thử đồ của NTK. Ảnh: @dolong.

“Mai mốt anh muốn mời show thì anh phải mời sớm. Em phải cắt bớt hành trình để về đi show của anh”, Thuỷ Tiên nói trong buổi chuẩn bị trước đó.

Nhiều ý kiến cho rằng lịch trình gấp rút hoặc trục trặc di chuyển có thể là nguyên nhân khiến cô không kịp góp mặt. Hiện tại, trang cá nhân của Thủy Tiên cũng không có cập nhật mới, bài chia sẻ gần nhất của cô từ tháng 6.

Trong năm qua, Thuỷ Tiên chỉ đăng 3 bài viết trên trang cá nhân.

Cũng trong clip giới thiệu của NTK Đỗ Long, Thủy Tiên cũng gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Ngay khi được đăng tải, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện các bình luận trái chiều. Một bộ phận khán giả khen giọng ca Giấc mơ tuyết trắng trông trẻ trung và tươi tắn, trong khi không ít người thắc mắc liệu cô đã can thiệp thẩm mỹ, đặt câu hỏi về chiếc mũi và đường nét gương mặt khác biệt.

Thuỷ Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. 6 năm sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Đến nay hai người có một con gái là Bánh Gạo.

Giữa năm 2024, 2 người từng bị đồn ly hôn. Sau đó, họ lên tiếng phủ nhận. Cựu cầu thủ khi đó bày tỏ: “Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đào vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị”.

Thủy Tiên, sinh năm 1985, nổi tiếng với các ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh... Cô cũng từng tham gia đóng phim. Những năm qua, cô rất ít tham gia các hoạt động, sự kiện giải trí.