Mỹ nhân đẹp nhất năm 2026 quá táo bạo

Anne Hathaway gây ấn tượng mạnh tại buổi ra mắt phim "Mother Mary" với đầm đen xuyên thấu của Iris van Herpen.

Theo People, tối 23/4 (giờ địa phương), Anne Hathaway trở thành tâm điểm truyền thông tại London khi tham dự buổi công chiếu tác phẩm mới nhất của cô - Mother Mary. Khác hoàn toàn với hình ảnh thanh lịch thường thấy, "biểu tượng thời trang" Hollywood chọn cho mình một diện mạo mang hơi hướm Gothic gợi cảm và quyến rũ.

Nữ diễn viên diện thiết kế maxi xuyên thấu nằm trong bộ sưu tập Couture Xuân/Hè 2020 của Iris van Herpen. Bộ trang phục được chế tác từ chất liệu chiffon đen tuyền với điểm nhấn là phần cổ cách điệu như vòng choker và ống tay loe mềm mại.

Anne Hathaway diện thiết kế xuyên thấu tại sự kiện ra mắt phim Mother Mary. Ảnh: WireImage.

Việc Anne Hathaway lựa chọn trang phục này được đánh giá là sự tính toán tinh tế, đồng nhất với tinh thần của bộ phim Mother Mary. Trong phim, Anne thủ vai một nữ ca sĩ tìm mọi cách hàn gắn mối quan hệ với người bạn thân cũ vốn là một nhà thiết kế.

Để giữ sự tập trung tối đa vào thiết kế cầu kỳ của Iris van Herpen, sao phim The Devil Wears Prada tối giản hóa trang sức khi chỉ kết hợp cùng đôi khuyên tai vàng dáng tròn. Cô chọn kiểu tóc đuôi ngựa buộc nửa đầu trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.

Trước đó, trong chuỗi sự kiện quảng bá cho The Devil Wears Prada 2, Anne Hathaway liên tục biến hóa với các phong cách khác nhau. Ở London, cô khoe vẻ quý phái trong chiếc váy nhung xanh navy từ Atelier Versace. Trong khi tại New York, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với thiết kế điêu khắc màu đỏ ruby của Louis Vuitton, khoe trọn vóc dáng với corset ôm sát.

Minh tinh gây ấn tượng mạnh trước ống kính nhiếp ảnh gia. Ảnh: WireImage.

Chia sẻ về vai diễn trong Mother Mary, Anne Hathaway cho biết cô phải thể hiện các ca khúc gốc được viết bởi những nghệ sĩ hàng đầu như FKA Twigs, Jack Antonoff và Charli XCX. Tuy nhiên, việc chuyển từ kỹ thuật hát sân khấu sang hát phòng thu là một thử thách lớn.

"Tôi nhận ra mình chẳng biết cách hát trước micro sao cho đúng. Quá trình đào tạo trước đây của tôi thuần về nhạc kịch sân khấu. Nhạc pop thì ngược lại, nó cần một sức mạnh kiểu 'tự nhiên như không', điều vốn không phải sở trường của tôi", nữ diễn viên chia sẻ với tờ New York Times.

Dù sở hữu giọng hát nội lực từng giúp cô đoạt giải Oscar cho Les Misérables, Anne Hathaway vẫn khiêm tốn thừa nhận sau trải nghiệm này: "Tôi nhận ra mình hoàn toàn không phải là một ngôi sao nhạc pop. Tôi thích tập trung vào thế mạnh lớn nhất của mình là diễn xuất hơn".