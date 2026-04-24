Vợ chồng Jang Dong Gun hiện tại

Jang Dong Gun và Go So Young tái xuất sau một hơn thập kỷ vắng bóng. Cả hai hoạt động trong công ty giải trí Ace Factory.

Theo Maeil Business, công ty giải trí Ace Factory xác nhận Jang Dong Gun và Go So Young trở thành nghệ sĩ độc quyền. "Chúng tôi rất vui khi chia sẻ rằng công ty đã chính thức hợp tác với Jang Dong Gun và Go So Young. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong việc hỗ trợ đầy đủ để cả hai diễn viên có thể giới thiệu tác phẩm tới công chúng trong thời gian tới. Công ty mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt của mọi người dành cho Jang Dong Gun và Go So Young khi họ bắt tay vào hành trình mới này", đại diện Ace Factory cho biết.

Ace Factory là một công ty giải trí nổi tiếng ở Hàn Quốc. Bên cạnh việc quản lý các nghệ sĩ, công ty nào còn sản xuất phim. Ace Factory từng cho ra đời nhiều bộ phim nổi tiếng như Confession, Stranger 2. Lee Jong Suk, Lee Jong Hyuk, Yoo Jae Myung, Yeom Hye Ran, Lee Yoo Young, Cho Woo Jin và Yoon Se Ah hiện là các nghệ sĩ trực thuộc công ty này.

Cặp vợ chồng tài tử tái xuất sau hơn thập kỷ vắng bóng. Ảnh: Osen.

Jang Dong Gun từng nổi tiếng với các phim như Anh em nhà bác sĩ, Phẩm chất quý ông, The Coast Guard, Taegukgi: The Brotherhood of War, Typhoon.

Jang Dong Gun và Go So Young bén duyên từ đầu thập niên 1990 khi hợp tác trong Gió thổi khúc tình yêu. Năm 2010, họ tiến đến hôn nhân. Khi đó, nữ diễn viên đã mang thai 4 tháng.

Sau đám cưới, Go So Young tập trung kinh doanh, mở thương hiệu thời trang bên cạnh việc chăm sóc hai con.

Tháng 1/2020, danh tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ của Jang Dong Gun sụp đổ vì scandal đời tư. Trước bê bối tình dục, anh được coi là người đàn ông mẫu mực bậc nhất showbiz Hàn với sự nghiệp thành công và cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thời điểm đó, tài tử sinh năm 1972 không lên tiếng giải thích. Trong khi Go So Young khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Go So Young thất vọng và lạnh nhạt với chồng vì scandal trên.

Trước làn sóng tẩy chay của công chúng, Jang Dong Gun rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, lui về ở ẩn. Cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho tiết lộ tài tử mất ngủ trầm trọng, phải uống thuốc sau khi bê bối vỡ lở.