Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hình ảnh tình tứ của Kim Kardashian và Lewis Hamilton

  • Thứ tư, 22/4/2026 09:09 (GMT+7)
Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau tại bãi biển Malibu. Khoảnh khắc cả hai khóa môi ngọt ngào gây chú ý.

Các tay săn ảnh vừa ghi lại khoảnh khắc Kim Kardashian (45 tuổi) và Lewis Hamilton (41 tuổi) xuất hiện cùng nhau tại bãi biển Malibu, California. Cặp đôi được trông thấy đang tận hưởng những giây phút thư giãn bên bờ cát trước khi cùng tham gia hoạt động chèo SUP để giải nhiệt, theo Daily Mail.

Đáng chú ý, ngôi sao truyền hình thực tế và nhà vô địch F1 không ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ thân mật giữa chốn đông người. Trong một khoảnh khắc, Hamilton vòng tay ôm eo Kim đầy tình tứ. Bên cạnh, ngôi sao truyền hình thực tế nở nụ cười rạng rỡ, lộ rõ vẻ hạnh phúc bên bạn trai.

Kim Kardashian tình tứ bên bạn trai. Ảnh: Backgrid.

Trong chuyến nghỉ dưỡng, Kim Kardashian chọn phong cách gợi cảm đặc trưng với bikini kết hợp cùng bộ đồ lặn đen. Trong khi đó, Lewis Hamilton xuất hiện với bộ đồ đơn giản khi phối áo thun và quần short.

Cặp đôi chính thức công khai tình cảm tại sự kiện Super Bowl hồi tháng 2. Gần đây nhất, họ cũng xuất hiện tay trong tay tại lễ hội âm nhạc Coachella để ủng hộ màn trình diễn của Justin Bieber. Tại đây, cặp đôi còn đi cùng North West - con gái lớn của Kim và chồng cũ Kanye West.

Không chỉ dừng lại ở những buổi hẹn hò công khai, cặp đôi còn khiến người hâm mộ phấn khích khi chính thức xác nhận mối quan hệ trên Instagram.

Theo các nguồn tin thân cận, Kim Kardashian đang rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Cô được cho là đã thực hiện chuyến bay khứ hồi dài hơn 17.000 km trên chuyên cơ riêng chỉ để dành 24 giờ bên cạnh Hamilton tại London vào tuần trước.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun: "Lewis và Kim là hai trong số những người bận rộn nhất giới giải trí, thể thao. Tuy nhiên, họ quyết tâm làm mọi thứ để có thể ở bên nhau bất cứ khi nào có thời gian rảnh".

Kim Kardashian Kim Kardashian

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý