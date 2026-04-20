Vanessa Trump không rời Tiger Woods

Nguồn tin tiết lộ Vanessa Trump sát cánh bên Tiger Woods trong quá trình điều trị sau vụ tai nạn xe hơi và bị bắt giữ vào tháng trước.

Theo People, người mẫu 48 tuổi đã luôn bên cạnh tay golf khi anh hồi phục sau vụ tai nạn lật xe xảy ra gần Jupiter Island, Florida, vào ngày 27/3.

"Tiger Woods cần phải trải qua liệu pháp điều trị chuyên sâu. Và bạn gái anh ấy, Vanessa, cũng ủng hộ điều đó. Cô ấy yêu Tiger Woods và biết rằng việc điều trị riêng tư là cần thiết," nguồn tin cho biết.

Người này nói thêm Vanessa Trump và Tiger Woods có "mối quan hệ bền chặt". Người mẫu cảm thấy "lạc quan" về tương lai của cả hai bất chấp những thách thức mà bạn trai đang phải đối mặt.

Vanessa Trump và Tiger Woods ngày càng gắn bó. Ảnh: X.

"Không ai nghi ngờ việc cô ấy sẽ ở bên cạnh Tiger Woods sau khi bị bắt. Vanessa đã trải qua một số giai đoạn khó khăn nhưng luôn đứng về phía anh ấy", nguồn tin nói thêm và tiết lộ "sự lạc quan của Vanessa Trump rất tốt cho tay golf, mặc dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước".

Vanessa Trump và Tiger Woods "thân thiết như một gia đình". Vận động viên cũng gần gũi với con gái của Vanessa - Kai.

Họ chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 3/2025. Huyền thoại golf khi đó chia sẻ bức ảnh của cả hai và viết: "Tình yêu đang ngập tràn và cuộc sống tốt đẹp hơn khi có em bên cạnh. Chúng ta mong chờ hành trình cùng nhau trên con đường đời". Vanessa cũng có bài đăng trên Instagram Story của cô, cùng ngày.

Chuyện tình cảm Tiger Woods và Vanessa Trump được nhận định ngày càng gắn bó, bền chặt, khi cả hai có nhiều điểm tương đồng trong cách nuôi dạy con cái và niềm đam mê golf.

“Họ là một cặp đôi rất gắn bó, mối quan hệ nghiêm túc, nhưng Tiger vẫn chưa thực sự nhìn lại bản thân để hành xử đúng với tuổi 50”, theo nguồn tin của People.

Trước khi có mối quan hệ với Woods, Vanessa đã kết hôn với Donald Trump Jr. hơn một thập kỷ. Cả hai có năm người con chung: Donald John III, Kai Madison, Tristan Milos, Chloe Sophia và Spencer Frederick. Sau khi họ ly hôn, Vanessa bắt tay vào kinh doanh.