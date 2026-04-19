Kết quả cuộc đấu của 240 vũ công

240 vũ công thuộc 10 nhóm nhảy gồm SPACEX Dance Group, Click-K Dance Crew, YOUNG LYRICÍST, FLASH-MODE, Game On Crew, House of Wonders, CA Crew, NEZT Crew, HitDat Crew và The Hood vừa trải qua hai vòng thi bán kết, chung kết Super24 Việt Nam 2026.

Trên sân khấu, 24 vũ công cùng xuất hiện trong một đội hình trên sân khấu 360 độ, bốn mặt trực diện ban giám khảo. Theo quy định của chương trình, các đội thi đấu theo thứ tự đã bốc thăm. Mỗi đội có 45 giây chuẩn bị và 90 giây trình diễn. Sau mỗi phần thi, một giám khảo được chọn ngẫu nhiên đưa ra nhận xét. Nhóm nhảy có quyền chọn ẩn điểm của một giám khảo và toàn bộ kết quả được công bố vào cuối vòng.

Các nhóm nhảy trình diễn tại cuộc thi Super24 Việt Nam 2026.

Ở vòng bán kết, hội đồng giám khảo có sự tham gia của Mai Tinh Vi, Hoàng Đại, Alif Aircho và Alexander Tú; chung kết là Alexander Tú, Alif Aircho, Sabra Johnson và Faris Azim.

Chương trình mở đầu với phần trình diễn đến từ Life Dance, nhóm nhảy của Quang Đăng. Tiếp nối là các tiết mục từ nghệ sĩ indie gồm Gác Mái, Jaigon Orchestra, Giấy Gấp cùng ca sĩ Mỹ Anh.

Gác Mái ghi dấu với chất liệu mộc mạc, thiên về tự sự, trong khi Jaigon Orchestra tạo điểm nhấn bằng nhịp điệu nhanh và nguồn năng lượng dồi dào qua sự pha trộn của ska, pop punk và rock. Nhóm nhảy Giấy Gấp khép lại bằng phong cách indie rock/alternative với tiết tấu dồn dập, góp phần duy trì không khí sôi động cho toàn bộ chương trình.

Sau cùng, kết quả chung cuộc top 4 đội có điểm cao nhất chính thức được công bố: Game On Crew giành ngôi vị quán quân, House of Wonders trở thành á quân, SpaceX Dance Group xếp hạng ba và đội đứng thứ tư là Flash - Mode. Tổng giải thưởng dành cho top 4 là 150 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, các đội thi đều thi đấu hết mình và đầu tư nghiêm túc cho từng tiết mục. Mùa giải đầu tiên của Super24 Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực, tạo tiền đề cho những kỳ vọng trong các mùa tiếp theo. Ban tổ chức hy vọng Super24 Việt Nam 2027 sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng sức ảnh hưởng và nâng tầm chất lượng tổ chức.