Minh tinh "The Old Guard" chỉ trích phát ngôn thiếu suy nghĩ của đàn em. Cô nói: "10 năm nữa, AI sẽ thay thế Timothée Chalamet".

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ The New York Times, minh tinh Charlize Theron không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng đối với Timothée Chalamet. Tâm điểm của sự chỉ trích bắt nguồn từ việc nam diễn viên Dune từng ví von điện ảnh không nên trở thành một loại hình "sắp chết" và "chẳng ai quan tâm" như ballet hay opera.

Từng có xuất thân là một vũ công ballet trước khi bén duyên với điện ảnh, Charlize Theron thấu hiểu sâu sắc những khó khăn phía sau màn nhung. Đối với cô, các vũ công không chỉ là nghệ sĩ mà là những "siêu anh hùng" thực thụ.

Charlize Theron chỉ trích phát ngôn của Timothée Chalamet. Ảnh: Mega.

"Khiêu vũ là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng làm. Những gì họ bắt cơ thể mình phải chịu đựng trong sự im lặng tuyệt đối thật đáng kinh ngạc," Theron chia sẻ.

Với Theron, ballet không chỉ là nghệ thuật, đó là trường học về kỷ luật, sự cứng cỏi và tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc". Chính vì vậy, việc Chalamet xem nhẹ giá trị của môn nghệ thuật này là điều cô không thể chấp nhận.

Phản hồi trực tiếp về nhận xét của đàn em, ngôi sao Mad Max nhấn mạnh: "Đó là một bình luận rất liều lĩnh. Chúng ta cần phải nâng đỡ và tôn vinh những loại hình nghệ thuật này vì chúng đang trải qua giai đoạn khó khăn, chứ không phải vùi dập".

Đáng chú ý, Theron còn đưa ra một dự đoán đầy mỉa mai về tương lai của ngành diễn xuất trong kỷ nguyên công nghệ. "Trong 10 năm nữa, AI có thể làm thay công việc của Timothée, nhưng nó sẽ không bao giờ thay thế được một con người bằng xương bằng thịt đang nhảy múa trực tiếp trên sân khấu".

Trước đó, trong sự kiện Town Hall của CNN & Variety, Timothée Chalamet đã gây tranh cãi khi bày tỏ nỗi lo sợ rạp chiếu phim sẽ đi vào "vết xe đổ" của ballet hay opera. Anh cho rằng nếu một tác phẩm thực sự hay như Barbie hay Oppenheimer, khán giả sẽ tự khắc tìm đến.

"Tôi không muốn làm việc trong ngành ballet hay opera, nơi người ta cứ phải kêu gào: 'Này, hãy giữ cho nó tồn tại', dù thực tế là chẳng ai quan tâm đến nó nữa," nam diễn viên 28 tuổi phát biểu. Dù sau đó đã gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ trong ngành, Chalamet vẫn bị cho là có cái nhìn phiến diện và thiếu tôn trọng di sản nghệ thuật.