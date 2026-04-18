'F4 nam thần', tại sao chưa có 'F4 ngọc nữ' màn ảnh Việt

Điện ảnh Việt chứng kiến sự đổ bộ của loạt mỹ nam. Trong khi đó, số lượng diễn viên nữ trẻ trung và đảm bảo phong độ diễn xuất lại đang thiếu hụt trầm trọng.

Giữa không gian rộng lớn, sang trọng của một trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng nghìn khán giả xếp hàng dưới cái nắng nóng để đợi gặp thần tượng.

Khi Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng, Steven Nguyễn bước vào, những tiếng la ó, hò hét của fan vang lên.

Cảnh tượng đó, vốn rất hiếm khi xuất hiện ở thị trường điện ảnh Việt. Làn sóng của những idol nội địa, thường chỉ hiện diện ở mảng âm nhạc, với những “anh trai, anh tài” vài năm qua.

Nhưng điều không tưởng đó đã xảy ra. Sau những bộ phim gây sốt gần đây, một thế hệ nam diễn viên Việt bỗng chốc trở thành “F4 nam thần” hoặc những mỹ nam màn ảnh đầy triển vọng. Họ thu hút lượng lớn khán giả yêu mến, nhãn hàng lăng xê, lọt vào tầm ngắm của nhiều đạo diễn tên tuổi.

Song nghịch lý lại xảy ra đối với các diễn viên nữ. Điện ảnh Việt đang thiếu hụt những ngôi sao có thể xếp vào “F4 ngọc nữ”. Ngoài Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn, những diễn viên nữ hiện tại chưa đảm bảo về phong độ diễn xuất lẫn sức hút truyền thông, công chúng.

Sự trỗi dậy thế hệ nam thần màn ảnh Việt

Nếu cách đây khoảng 6 năm, điện ảnh Việt rơi vào tình trạng khan hiếm nam diễn viên trầm trọng. Loạt đạo diễn, nhà sản xuất lên tiếng than thở về việc khó khăn để tìm ra một nam chính ở độ tuổi 25-30, hội tụ đủ yếu tố về vẻ nam tính, phong độ diễn xuất ổn định, chưa tính tới việc là “ngôi sao bán vé”. Một số nam diễn viên "bảo chứng diễn xuất" khi đó như Thái Hòa, Trấn Thành, Hoài Linh chủ yếu góp mặt ở dòng phim hài.

Trong một bài phỏng vấn ở thời điểm ấy, Charlie Nguyễn chia sẻ: “Tôi cũng không thể lý giải được, có vẻ không có chàng trai Việt nào muốn làm diễn viên nữa, số lượng là rất ít. Do không còn sự lựa chọn nào khác, các nhà làm phim phải mời Kiều Minh Tuấn. Nhiều nhà làm phim tìm kiếm vai chính suốt mấy tháng không được ai, cuối cùng lại chọn Kiều Minh Tuấn”.

Trong khi đó, nữ diễn viên rất dễ tìm, có nhiều lựa chọn cho nhiều nhà làm phim.

Song khoảng vài năm lại đây, điện ảnh Việt đã khác. Sự xuất hiện của nhiều bộ phim “bom tấn”, thuộc thể loại hành động, chiến tranh cách mạng, đã “sản sinh” ra một lớp thế hệ nam thần màn ảnh.

Đáng chú ý, 2025 là năm chứng kiến sự trỗi dậy của những nam diễn viên nổi bật, nhiều triển vọng.

Trong đó, Mưa đỏ - bộ phim về chiến tranh, cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt - là dự án quy tụ nhiều “nam thần” nhất. Chỉ sau cơn sốt của một dự án điện ảnh, những cái tên như Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long hay Đình Khang từ “zero thành hero”.

Dàn mỹ nam thế hệ mới của điện ảnh Việt.

Từ những nam diễn viên ít người biết mặt nhớ tên, họ bỗng trở thành những ngôi sao được khán giả yêu quý, thần tượng. Hai nhân tố thành công nhất phải kể đến là Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn. Họ liên tục góp mặt trong các sự kiện giải trí, thời trang, được nhãn hàng săn đón. Sau Mưa đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong Không giới hạn - phim truyền hình của VFC và tiếp tục thu hút thêm lượng fan đông ở miền Bắc.

Ngoài Mưa đỏ, Tử chiến trên không (Hàm Trần) cũng là bộ phim quy tụ những “chàng thơ” có sắc vóc nổi bật, khả năng võ thuật và diễn xuất nổi bật. Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Lợi Trần… là những chân dung kể trên.

Gần đây, hai nam diễn viên gồm Võ Điền Gia Huy cùng Trần Ngọc Vàng tiếp tục hợp tác trong bộ phim gây sốt - Vì mẹ anh phán chia tay. Sau mỗi dự án, bộ đôi mỹ nam này cho thấy sự tiến bộ về diễn xuất. Trong khi đó, Ma Ran Đô cũng đã “dắt túi” thêm bộ phim có doanh thu trên 200 tỷ đồng - Truy tìm Long diên hương. Tương tự, nam diễn viên Thanh Sơn tiếp tục có thêm phim trăm tỷ (Hẹn em ngày nhật thực) đang gây chú ý ngoài rạp.

Chưa dừng lại ở đó, hai “chàng thơ” được Trấn Thành ưu ái gồm Tuấn Trần và Trần Quốc Anh cũng đang là những diễn viên được săn đón tại thị trường điện ảnh Việt.

Tuấn Trần là nam diễn viên hoạt động năng suất bậc nhất. Anh góp mặt ở nhiều bộ phim điện ảnh, hợp tác với các đạo diễn hàng đầu. Thành công của Báu vật trời cho với doanh thu trên 103 tỷ mới đây, giúp Tuấn Trần có thêm phim trăm tỷ. Trước đó, anh còn có Bố già ( 395 tỷ đồng ); Đất rừng phương Nam ( 140 tỷ đồng ), Mai (hơn 500 tỷ đồng ); Đem mẹ đi bỏ ( 171 tỷ đồng )... Tổng doanh thu các phim có sự hiện diện của Tuấn Trần đã vượt con số 1.500 tỷ đồng .

Trong khi Quốc Anh không kém cạnh với 4 phim trên trăm tỷ. Nam diễn viên sinh năm 1998 sở hữu lợi thế về ngoại hình, với chiều cao 1,86 m, gu thời trang ấn tượng.

Gần đây, Khương Lê - nam chính phim Hẹn em ngày nhật thực cũng đang là cái tên gây sốt. Anh có gương mặt nam tính, góc cạnh và chiều cao nổi bật. Diễn xuất của Khương Lê cũng nhận phản hồi tích cực sau bộ phim của Lê Thiện Viễn.

Ngoài những ngôi sao trẻ, nhiều diễn viên thực lực của điện ảnh Việt cả một thập kỷ qua, vẫn đang hoạt động tích cực, đảm bảo phong độ như Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn, Quang Tuấn... Bên cạnh đó, các nhà sản xuất, làm phim tha hồ lựa chọn những gương mặt khác như Mai Tài Phến, Anh Tú Atus, Song Luân, Liên Bỉnh Phát, Quốc Trường, Bảo Định, Trần Thế Mạnh, Doãn Quốc Đam, Hứa Vĩ Văn, Lê Xuân Tiền...

Lý do khó kiếm 'F4 ngọc nữ'

Trở lại với đầu bài viết, 6 năm trước là sự nở rộ của nhiều nữ diễn viên. Họ góp mặt trong nhiều dự án phim, được các đạo diễn lăng xê, có thể kể đến như Kaity Nguyễn, Phương Anh Đào, Jun Vũ, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X... Không ít trong số những cái tên kể trên được xem là "ngọc nữ" màn ảnh Việt.

Song vài năm đổ lại đây, ngoài Kaity Nguyễn và Phương Anh Đào duy trì được nhịp diễn đều đặn qua các năm, với không ít dự án được đánh giá cao về chất lượng, doanh thu cao ngoài phòng vé, những cái tên còn lại đều không còn tỏa sáng ở màn ảnh.

Phương Anh Đào và Kaity Nguyễn là những nữ diễn viên hiếm hoi giữ được phong độ diễn xuất trong nhiều năm đổ lại đây.

Trong đó, Nhã Phương và Diễm My 9X hạn chế đóng phim sau khi lập gia đình, sinh con. Ninh Dương Lan Ngọc vắng bóng màn ảnh nhiều năm nay, kể từ sau Cô gái từ quá khứ (2022). Sau quyết định đi du học ngắn hạn về diễn xuất ở Australia, nữ diễn viên chủ yếu tham gia game show, thử sức ca hát. Cô chưa có tín hiệu gì khác về việc sẽ trở lại phim ảnh trong thời gian tới.

Gương mặt còn lại là Jun Vũ đang gây thất vọng qua loạt dự án bị chê về chất lượng và doanh thu ảm đạm. Diễn xuất, đài từ của cô vẫn không tiến bộ dù đã trải qua cả thập kỷ đóng phim, có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn hàng đầu.

Những gương mặt nữ diễn viên đang được lăng xê hiện tại gồm Minh Anh, Đoàn Thiên Ân, Uyển Ân, Phương Thanh, Lamoon, Lâm Thanh Mỹ hay Rima Thanh Vy. Trong đó, Minh Anh và Đoàn Thiên Ân đang là hai nữ diễn viên có số lượng phim trăm tỷ nhiều nhất. Minh Anh góp mặt trong nhiều dự án như Thám tử kiên, Nhà ba tôi một phòng, Phí phông, tới đây có Sợi chỉ đỏ... Dù vậy, diễn xuất của cô còn non nớt, thiếu kinh nghiệm. Trong khi Đoàn Thiên Ân cũng gặp hạn chế về đài từ.

Những gương mặt nữ được săn đón nhất thời gian gần đây.

Uyển Ân chỉ thực sự được nhớ đến khi đóng phim của Trấn Thành như Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ, Mai. Các dự án gần đây của cô sau khi rời xa vòng tay anh trai đều mờ nhạt, không tạo được thành tích tốt ở phòng vé. Lamoon thì đang hoạt động tích cực ở mảng âm nhạc hơn, sau vai diễn trong Địa đạo. Lâm Thanh Mỹ là diễn viên trẻ, thực lực về diễn xuất nhưng không tạo được sức hút truyền thông.

Kể ra để thấy, việc lựa chọn các nữ diễn viên để đưa vào danh sách "F4 ngọc nữ" của màn ảnh Việt hiện là lựa chọn tương đối khó khăn đối với giới quan sát lẫn công chúng mộ điệu điện ảnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhà sản xuất Cao Tùng cho hay việc công chúng nhắc đến một "F4 nam thần phim Việt" thực ra phản ánh rất rõ xu hướng thị trường hiện tại: nam diễn viên đang được đẩy lên như những gương mặt dẫn dắt phòng vé, trong khi phía nữ lại thiếu đi một làn sóng đồng đều. Điện ảnh Việt không quá thiếu diễn viên nữ nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chưa có một thế hệ được định vị rõ ràng và đầu tư dài hơi để trở thành biểu tượng.

Nam diễn viên dễ tạo "cơn sóng" vì họ thường được đặt vào các vai hành động, tâm lý nặng, hoặc hình tượng anh hùng - những thứ rất hợp với chiến lược thương mại. Trong khi đó, vai nữ ở nhiều kịch bản Việt vẫn còn bị giới hạn, thiếu đất diễn để bật lên thành ngôi sao. Không phải không có người giỏi, mà là thiếu vai diễn đủ mạnh để định danh họ với khán giả đại chúng.

"Nếu nhìn vào những cái tên như Ninh Dương Lan Ngọc, Phương Anh Đào hay Kaity Nguyễn, điểm chung không chỉ là nhan sắc hay diễn xuất, mà là họ có hành trình tích lũy vai diễn rõ ràng và được đặt đúng dự án ở đúng thời điểm. Thế hệ kế cận hiện nay chưa thiếu tiềm năng, nhưng đang thiếu một hệ sinh thái đủ tốt để họ 'lớn lên' thành ngôi sao. Ngoài ra vẫn phải nhắc đến công tác đào tạo và lựa chọn các gương mặt nữ mới. Đóng phim là công việc khó khăn, và cần tích luỹ nhiều thời gian để đến với thành công, trong khi hiện nay các bạn diễn viên nữ có nhiều cơ hội kiếm tiền đi ngang về tắt nhanh hơn như livestream, affiliate tiếp thị bán hàng, làm KOL/KOC cho thương hiệu.... Vì vậy lượng diễn viên nữ kế thừa càng thêm thiếu hụt", ông Cao Tùng nói.

Theo nhà sản xuất, giải pháp không nằm ở việc “tìm thêm gương mặt đẹp”, mà ở việc viết vai nữ tốt hơn, trao cơ hội lớn hơn và đầu tư dài hạn vào diễn viên. Khi nhân vật nữ đủ chiều sâu và có hành trình đáng nhớ, khán giả sẽ tự gọi tên họ, giống như cách điện ảnh từng tạo ra những “ngọc nữ” trước đây.