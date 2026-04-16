Johnny Trí Nguyễn tái xuất

Nam diễn viên tái xuất điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Anh cho biết nhận lời đóng phim vì quý mến đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng quy mô, đầu tư của dự án.

Sau gần một thập kỷ, Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh rộng với Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (Nguyễn Phan Quang Bình). Anh giữ hai vai trò: đạo diễn hành động và diễn viên (vai Hữu tướng quân).

Trong lần tái xuất, nam diễn viên cho biết bị thuyết phục bởi đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng quy mô, mức đầu tư của dự án. Anh kể lần đầu đạo diễn đến võ đường, tìm gặp và chia sẻ về dự án. Johnny Trí Nguyễn thấy được nhiệt huyết, sự nỗ lực và cầu thị của Nguyễn Phan Quang Bình.

"Những bộ phim trước đây mà anh Bình đã làm, tôi đều xem qua. Một trong số đó là Cánh đồng bất tận, tác phẩm điện ảnh chỉn chu. Tôi biết đó là một người làm phim đàng hoàng. Trong quá trình làm việc, tôi quan sát và để ý thấy anh là người biết tôn trọng, lắng nghe. Khi viết xong kịch bản, anh đã mang nó đi và lấy ý kiến của những người có chuyên môn, trong đó có cả sử gia. Anh Charlie và tôi cũng có đóng góp thêm một số ý tưởng. Cuối cùng, anh sẽ tiếp thu và tinh chỉnh lại. Anh Bình cũng tự mình đi tìm các bối cảnh đẹp nhất cho phim", nam diễn viên chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngoài ra, Johnny Trí Nguyễn đánh giá cao tâm huyết của dàn diễn viên của dự án. Theo anh, trong suốt hơn nửa năm tập trung luyện tập, các diễn viên bắt đầu từ con số 0, thậm chí không biết võ. Nhưng đến khi lên phim trường, họ đều thay đổi, thực hiện các pha đánh nhuần nhuyễn.

"Một điều tôi rất thích ở bộ phim là chúng tôi đã đưa 'cái thật' vào điện ảnh. Không chỉ có diễn viên, mà còn những võ sĩ thi đấu thật của Việt Nam. Các diễn viên phải đứng chung khung hình, thậm chí đối đầu trực tiếp với những võ sĩ thực thụ như Trần Quang Lộc, Trương Vi Nhạt và rất nhiều nhà vô địch khác. Tôi tin rằng khi xem phim, khán giả sẽ cảm nhận được một năng lượng rất khác, rất thật và sống động, điều mà không phải bộ phim nào cũng có thể mang lại", anh nói.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án có mức độ đầu tư lớn với kinh phí được cho là 100 tỷ đồng , được xem là "bom tấn" của điện ảnh Việt 2026. Dự án xoay quanh những bí ẩn về mộ vua Đinh Tiên Hoàng, do Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch, có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Tự Long, Tuấn Trần….

Trong sự kiện sneak showcase, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết tác phẩm điện ảnh quy tụ khoảng 200 người, quay trong 83 ngày tại Ninh Bình. Đây là dự án khởi đầu cho hệ sinh thái (IP) về các anh hùng dân tộc.

"Chúng tôi hiểu mình là những người đi sau, tiếp nối khát vọng của các thế hệ đi trước và luôn mong muốn có thể làm tốt hơn những gì mình từng làm. Và hôm nay, chúng tôi chỉ muốn được chia sẻ những hình ảnh đầu tiên như một cách để bắt đầu hành trình này cùng khán giả, những người Việt đang dành tình cảm to lớn cho điện ảnh nước nhà. Chúng tôi mong lắm, cùng nhau, chúng ta có thể chạm tới những ước mơ lớn hơn cho điện ảnh Việt Nam", anh nói.