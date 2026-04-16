Hình ảnh khiến cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry bị phản ứng

  • Thứ năm, 16/4/2026 10:27 (GMT+7)
Việc cựu Thủ tướng Canada sử dụng cốc nhựa khi có mặt tại lễ hội âm nhạc Coachella cùng Katy Perry gây tranh cãi.

Theo Page Six, những hình ảnh tình tứ của cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Katy Perry tại lễ hội âm nhạc Coachella ít ngày trước tiếp tục gây chú ý. Trên X, dân mạng chỉ trích cả hai khi sử dụng cốc nhựa để uống nước. Điều này khác với quan điểm trước đây của Justin Trudeau khi ông còn đương nhiệm. Vào năm 2019, ông Justin Trudeau từng đưa ra thông báo về lệnh cấm sử dụng loại sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, túi nylon hay dao, đĩa nhựa nhằm giảm lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ các đại dương trên thế giới.

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Katy Perry vấp phản ứng vì sử dụng cốc nhựa. Ảnh: IGNV.

Justin Trudeau và Katy Perry giữ động thái im lặng trước những chỉ trích từ công chúng. Những ngày gần đây, nữ ca sĩ đang vướng vào lùm xùm khi bị diễn viên Ruby Rose cáo buộc tấn công tình dục tại Melbourne vào năm 2010.

Cảnh sát bang Victoria (Australia) đang tiến hành điều tra về cáo buộc nói trên.

Trên mạng xã hội, Ruby Rose chia sẻ: "Katy Perry đã tấn công tình dục tôi tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne. Ai quan tâm cô ta nghĩ gì chứ". Ruby Rose sau đó xác nhận đã trình báo sự việc với cảnh sát. Người này nói: "Tôi đã hoàn tất các báo cáo. Điều này có nghĩa tôi không còn có thể bình luận, đăng lại nội dung hoặc công khai chia sẻ về bất kỳ vấn đề nào hay những cá nhân liên quan nữa".

Phía Katy Perry đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Đại diện của nữ ca sĩ khẳng định các thông tin do Ruby Rose đưa ra là “hoàn toàn sai sự thật” và “những lời nói dối nguy hiểm, liều lĩnh”. Đồng thời, phía Perry cho rằng Rose từng nhiều lần đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng trên mạng xã hội đối với nhiều cá nhân khác, nhưng đều bị bác bỏ.

An Nhi

0

