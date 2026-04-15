Á quân Rap Việt Gill xin lỗi vụ B Ray rap phản cảm

Gill lên tiếng xin lỗi và cho biết "nhận trách nhiệm" khi xuất hiện tại buổi livestream có B Ray với lời rap gây tranh cãi vài ngày qua.

Sau 24k.Right, Mason Nguyễn, Gill lên tiếng về sự việc B Ray rap "muốn ngủ với tất cả em xinh" tại buổi livestream ít ngày trước đó.

Á quân Rap Việt lên tiếng xin lỗi và cho biết đã nhìn nhận lại vấn đề một cách nghiêm túc.

"Tôi không hưởng ứng hay ủng hộ phần nội dung gây tranh cãi. Tuy nhiên, việc tôi xuất hiện và giữ im lặng trong bối cảnh đó đã khiến mọi người cảm thấy thiếu tôn trọng, đây là thiếu sót của bản thân. Tôi xin nhận trách nhiệm vì đã không thể hiện rõ quan điểm ngay tại thời điểm đó. Với tôi, sự tôn trọng phụ nữ không phải là điều để tranh luận, đó là điều phải luôn thể hiện qua cách sống, cách làm nhạc và cách đối xử với mọi người xung quanh. Tôi luôn tôn trọng phụ nữ và những giá trị tích cực mà cộng đồng đang bảo vệ", rapper chia sẻ.

Gill nói thêm anh trân trọng những góp ý của mọi người để nhìn lại bản thân rõ ràng hơn.

Đến thời điểm hiện tại, B Ray vẫn chưa chính thức lên tiếng về sự việc.

Đây không phải lần đầu B Ray vấp phải lỗi tương tự. Hai năm trước, B Ray kết hợp với rapper Young H trong sản phẩm Để ai cần. Bản rap nhanh chóng gây sốt sau vài giờ đồng hồ và từng vươn đến vị trí cao ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Tuy nhiên, rapper sinh năm 1993 vướng rắc rối vì rất nhiều câu rap nhạy cảm để trù ẻo phụ nữ. Ngay cả phân đoạn của rapper Young H cũng trù dập nặng nề “phái yếu”.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Khanh Lường (Vicky), giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam cho biết việc B Ray thường dùng những lời lẽ gây sốc, phản cảm trong các bản rap, và sự việc lặp lại nhiều lần cho thấy tư duy, hành xử lệch lạc của nam rapper.

Theo chuyên gia, B Ray cần có động thái xin lỗi bằng bài đăng trên trang cá nhân một cách chân thành, cầu thị, không biện minh vòng vo. Nam rapper phải thừa nhận đó là hành vi thiếu chuẩn mực, ngay lập tức xin lỗi AMEE, dàn em xinh và những người liên quan, đồng thời chủ động chỉnh sửa/xóa nội dung gây tranh cãi khỏi các nền tảng.