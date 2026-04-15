Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nhã Phương, Trường Giang gây chú ý

  • Thứ tư, 15/4/2026 12:07 (GMT+7)
Sự xuất hiện của Nhã Phương tại thảm đỏ công chiếu phim gây chú ý. Sắc vóc, outfit của mẹ ba con ghi điểm ở sự kiện.

Sự kiện công chiếu phim Phí Phông diễn ra tại TP.HCM tối 14/4 với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quốc Trường, Võ Tấn Phát, Võ Điền Gia Huy, Hạ Anh, Đình Khang, đạo diễn Lê Thanh Sơn...

Xuất hiện tại thảm đỏ, Nhã Phương gây chú ý với ngoại hình nổi bật. Nữ diễn viên nắm chặt tay Trường Giang, thể hiện cử chỉ tình tứ trước ống kính phóng viên. Vợ chồng đạo diễn Nhà ba tôi một phòng diện trang phục đồng điệu. Trong đó, nữ diễn viên ghi điểm với thiết kế cúp ngực sang trọng, gợi cảm. Cô kết hợp thêm phụ kiện là hoa tai bản lớn cùng layout makeup, kiểu tóc đơn giản, nhẹ nhàng.

nha phuong anh 1

Trường Giang và Nhã Phương tình tứ tại sự kiện phim. Ảnh: ĐPCC.

Sắc vóc của mẹ ba con trong lần dự sự kiện ghi điểm với công chúng. Trước đó, Nhã Phương từng gây bàn tán khi tham gia một chương trình của nhãn hàng. Khi đó, cô lộ vẻ gầy gò, hốc hác.

Sau khi sinh con, Nhã Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Ngoài thời gian dành cho con, nữ diễn viên cũng tham gia nhiều sự kiện, chương trình về giải trí, phim ảnh. Cô còn chăm chỉ tập luyện, dưỡng da.

Cô sinh em bé thứ ba vào cuối tháng 1. Cô xúc động trong khoảnh khắc chào đón thành viên mới. “Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là 'tập 3' rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này”, cô viết.

Bên cạnh đó, Nhã Phương cảm ơn đến chồng - diễn viên Trường Giang, cùng các con và người thân. Cô cho biết chính sự đồng hành, động viên từ gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho mình trên chặng đường vừa qua.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Trương Lăng Hách lại vấp tranh cãi

Trương Lăng Hách lại gây tranh luận sau những phát ngôn trong tiệc mừng thành công của phim truyền hình "Trục ngọc".

2 giờ trước

An Nhi

  Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương sinh ngày 20, tháng 5, năm 1990 là một nữ diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Nhã Phương xuất thân là một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” Nhã Phương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như: Những thiên thần áo trắng, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân,...

    Bạn có biết: Khi thi đại học, Nhã Phương dự định nộp hồ sơ vào trường có liên quan đến âm nhạc nhưng lại đăng ký nhầm vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/06/1990
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim tiêu biểu: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, Yêu đi đừng sợ!, Lôi báo,...

    Facebook

  Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

Đọc tiếp

Den luot A quan Rap Viet xin loi hinh anh

Đến lượt Á quân Rap Việt xin lỗi

09:08 15/4/2026

0

24k.Right gửi lời xin lỗi đến dàn em xinh và công chúng vì đã tham gia, hưởng ứng vụ B Ray rap "muốn ngủ với tất cả em xinh".

Pham Huong o tuoi 35 hinh anh

Phạm Hương ở tuổi 35

12:15 15/4/2026

0

Hoa hậu Phạm Hương được khen ngợi vẫn trẻ trung, rạng rỡ. Người đẹp hiện có cuộc sống hạnh phúc trong căn biệt thự tại California, Mỹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý