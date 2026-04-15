Nhã Phương, Trường Giang gây chú ý

Sự xuất hiện của Nhã Phương tại thảm đỏ công chiếu phim gây chú ý. Sắc vóc, outfit của mẹ ba con ghi điểm ở sự kiện.

Sự kiện công chiếu phim Phí Phông diễn ra tại TP.HCM tối 14/4 với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quốc Trường, Võ Tấn Phát, Võ Điền Gia Huy, Hạ Anh, Đình Khang, đạo diễn Lê Thanh Sơn...

Xuất hiện tại thảm đỏ, Nhã Phương gây chú ý với ngoại hình nổi bật. Nữ diễn viên nắm chặt tay Trường Giang, thể hiện cử chỉ tình tứ trước ống kính phóng viên. Vợ chồng đạo diễn Nhà ba tôi một phòng diện trang phục đồng điệu. Trong đó, nữ diễn viên ghi điểm với thiết kế cúp ngực sang trọng, gợi cảm. Cô kết hợp thêm phụ kiện là hoa tai bản lớn cùng layout makeup, kiểu tóc đơn giản, nhẹ nhàng.

Trường Giang và Nhã Phương tình tứ tại sự kiện phim. Ảnh: ĐPCC.

Sắc vóc của mẹ ba con trong lần dự sự kiện ghi điểm với công chúng. Trước đó, Nhã Phương từng gây bàn tán khi tham gia một chương trình của nhãn hàng. Khi đó, cô lộ vẻ gầy gò, hốc hác.

Sau khi sinh con, Nhã Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Ngoài thời gian dành cho con, nữ diễn viên cũng tham gia nhiều sự kiện, chương trình về giải trí, phim ảnh. Cô còn chăm chỉ tập luyện, dưỡng da.

Cô sinh em bé thứ ba vào cuối tháng 1. Cô xúc động trong khoảnh khắc chào đón thành viên mới. “Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là 'tập 3' rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này”, cô viết.

Bên cạnh đó, Nhã Phương cảm ơn đến chồng - diễn viên Trường Giang, cùng các con và người thân. Cô cho biết chính sự đồng hành, động viên từ gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho mình trên chặng đường vừa qua.