Mason Nguyễn xin lỗi vì cười khi B Ray rap nhạy cảm về phụ nữ

Mason Nguyễn lên tiếng xin lỗi khi đã có hành động cười, hưởng ứng khi B Ray rap "muốn ngủ với tất cả em xinh".

Chiều 14/4, trên kênh giao lưu với fan, Mason Nguyễn chia sẻ trong buổi livestream cùng 24k.Right, Gill trước đó, anh có thái độ cười, hưởng ứng câu rap của B Ray. Ở thời điểm xảy ra sự việc, anh không nhận thấy mức độ nghiêm trọng trong nội dung câu rap.

"Tôi xin lỗi vì đã có phản ứng không phù hợp trong nội dung đang gây tranh cãi. Tôi đã nhận thức được nội dung đó gây ra nhiều sự khó chịu, bất bình và thất vọng với mọi người. Đây là bài học để bản thân rèn luyện cảm xúc, cũng như sử dụng ngôn từ cẩn trọng hơn", Mason Nguyễn chia sẻ. Anh cho biết sẽ rút kinh nghiệm, thay đổi sau sai lầm vừa mắc phải.

Mason Nguyễn lên tiếng xin lỗi vì cười hưởng ứng khi B Ray rap phản cảm. Ảnh: FBNV.

Ngay sau đó, công ty quản lý của Mason Nguyễn cũng đưa ra thông báo dời lịch phát hành sản phẩm mới trong bối cảnh xảy ra sự việc vừa qua.

"Sau khi lắng nghe ý kiến từ cộng đồng về việc phát hành bài hát mới có thể gây ra những ảnh hưởng không tích cực đến nghệ sĩ, chúng tôi quyết định tạm dời kế hoạch phát hành sang một thời điểm khác hoặc cân nhắc thay thế bằng một sản phẩm phù hợp hơn. Chúng tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến ca sĩ 52Hz vì những tranh cãi phát sinh trong hôm nay liên quan đến bài hát. Rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục đồng hành từ mọi người", theo phía công ty.

B Ray trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng sau đoạn rap mới đây. Cụ thể, trong một livestream cùng các nghệ sĩ trẻ như Mason Nguyễn, 24k.Right, Gill, B Ray có đoạn rap: “Anh kêu AMEE gọi là anh trai/Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh”.

Đáng nói, sau khi B Ray rap những câu trên, Mason Nguyễn, 24k.Right, Gill còn thể hiện thái độ hào hứng, vui vẻ hưởng ứng. “Dữ quá vậy”, Mason Nguyễn nói thêm.

Đoạn rap phản cảm của B Ray đang bị phản ứng dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo người xem chỉ trích B Ray và dàn “anh trai” rap phản cảm, tư duy lệch lạc và vi phạm giá trị đạo đức.

Mason Nguyễn sinh năm 2000, từng được chú ý ở Rap Việt. Năm 2025, anh là một trong 18 anh trai lọt vào chung kết của Anh trai “say hi” mùa 2. Không quá nổi trội ở những vòng đầu nhưng Mason Nguyễn ngày càng thu hút sự chú ý. Thậm chí, ở vòng bình chọn trước thềm chung kết, nam rapper luôn giữ hạng 6 hoặc 7 với hàng triệu bình chọn.