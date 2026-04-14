B Ray gây phẫn nộ khi nhắc AMEE và rap 'muốn ngủ với tất cả em xinh'

B Ray tiếp tục bị chỉ trích vì đoạn rap phản cảm, hạ thấp phụ nữ. Đây không phải lần đầu nam rapper phạm lỗi tương tự.

B Ray trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng sau đoạn rap mới đây. Cụ thể, trong một livestream cùng các nghệ sĩ trẻ như Mason Nguyễn, 24k.Right, Gill, B Ray có đoạn rap: “Anh kêu AMEE gọi là anh trai/Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh”.

Đáng nói, sau khi B Rap rap những câu trên, Mason Nguyễn, 24k.Right, Gill còn thể hiện thái độ hào hứng, vui vẻ. “Dữ quá vậy”, Mason Nguyễn nói thêm.

Đoạn rap phản cảm của B Ray đang bị phản ứng dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo người xem chỉ trích B Ray và dàn “anh trai” rap phản cảm, tư duy lệch lạc và vi phạm giá trị đạo đức.

“B Ray và Mason Nguyễn, 24k.Right, Gill cần phải lên tiếng xin lỗi vì hành xử lệch lạc, hạ thấp phụ nữ”; “Thật khó chấp nhận cho những câu rap của B Ray. Anh ta cần bị tẩy chay”; “Đây không phải lần đầu B Ray có những lời rap phản cảm, male gaze như vậy. Đúng là chứng nào tật nấy”... , là những bình luận từ dân mạng.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu B Ray bị chỉ trích vì rap phản cảm, dung tục. Vào tháng 12/2023, Để ai cần của nam rapper kết hợp cùng YoungH, Masew từng bị lên án vì lyrics nhảm nhí, tiêu cực: "Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ/ Và thức giấc là ở dưới địa ngục”, “Anh mong những ngày tệ nhất sẽ đến với em mỗi khi bầu trời trong xanh/ Tính chuyện gì cũng không thành”, “Leo núi cũng bị sóng đánh/ Không khí không được trong lành”, “Anh mong em đánh bại được ung thư/ Chỉ để bị ung thư thêm lần nữa".

Sau đó, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào cuộc xử lý vụ việc. B Ray phải giải trình trước cơ quan chức năng và gỡ bỏ bài rap nói trên.

Nam rapper lên tiếng xin lỗi: "Bài hát đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như câu từ. B Ray đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, B Ray xin phép gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người".