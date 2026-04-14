Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

B Ray gây phẫn nộ khi nhắc AMEE và rap 'muốn ngủ với tất cả em xinh'

  • Thứ ba, 14/4/2026 10:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

B Ray tiếp tục bị chỉ trích vì đoạn rap phản cảm, hạ thấp phụ nữ. Đây không phải lần đầu nam rapper phạm lỗi tương tự.

B Ray trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng sau đoạn rap mới đây. Cụ thể, trong một livestream cùng các nghệ sĩ trẻ như Mason Nguyễn, 24k.Right, Gill, B Ray có đoạn rap: “Anh kêu AMEE gọi là anh trai/Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh”.

Đáng nói, sau khi B Rap rap những câu trên, Mason Nguyễn, 24k.Right, Gill còn thể hiện thái độ hào hứng, vui vẻ. “Dữ quá vậy”, Mason Nguyễn nói thêm.

Đoạn rap phản cảm của B Ray đang bị phản ứng dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo người xem chỉ trích B Ray và dàn “anh trai” rap phản cảm, tư duy lệch lạc và vi phạm giá trị đạo đức.

B Ray anh 1

B Ray bị chỉ trích vì rap phản cảm.

“B Ray và Mason Nguyễn, 24k.Right, Gill cần phải lên tiếng xin lỗi vì hành xử lệch lạc, hạ thấp phụ nữ”; “Thật khó chấp nhận cho những câu rap của B Ray. Anh ta cần bị tẩy chay”; “Đây không phải lần đầu B Ray có những lời rap phản cảm, male gaze như vậy. Đúng là chứng nào tật nấy”... , là những bình luận từ dân mạng.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu B Ray bị chỉ trích vì rap phản cảm, dung tục. Vào tháng 12/2023, Để ai cần của nam rapper kết hợp cùng YoungH, Masew từng bị lên án vì lyrics nhảm nhí, tiêu cực: "Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ/ Và thức giấc là ở dưới địa ngục”, “Anh mong những ngày tệ nhất sẽ đến với em mỗi khi bầu trời trong xanh/ Tính chuyện gì cũng không thành”, “Leo núi cũng bị sóng đánh/ Không khí không được trong lành”, “Anh mong em đánh bại được ung thư/ Chỉ để bị ung thư thêm lần nữa".

Sau đó, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào cuộc xử lý vụ việc. B Ray phải giải trình trước cơ quan chức năng và gỡ bỏ bài rap nói trên.

Nam rapper lên tiếng xin lỗi: "Bài hát đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như câu từ. B Ray đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, B Ray xin phép gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người".

B Ray

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý