CGV, Lotte Cinema đồng loạt xin lỗi

Tối 12/4, Lotte Cinema, CGV lên tiếng xin lỗi về sự cố kỹ thuật, dẫn đến phải hủy chiếu phim "BTS World Tour 'ARIANG' in Goyang".

Lotte Cinema là cụm rạp đầu tiên lên tiếng về sự cố nói trên. Theo phía nhà rạp, do gặp phải sự cố kỹ thuật bất khả kháng về đường truyền tín hiệu tiếp sóng từ Hàn Quốc trên toàn hệ thống tại Việt Nam, buổi chiếu đã phải trì hoãn để khắc phục trong hơn một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nhà rạp buộc phải hủy buổi chiếu vào ngày 12/4 sau nhiều nỗ lực chờ đợi tín hiệu từ nguồn phát sóng.

Phía nhà rạp xin lỗi khán giả và đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất với mong muốn bù đắp cho các trải nghiệm chưa được trọn vẹn của khách hàng.

Cụ thể, Lotte Cinema sẽ hoàn tiền 100% cho những khách hàng sở hữu vé xem re-broadcast ngày 12/4 theo kênh thanh toán trước đó. Đối với khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy, sẽ được trả lại bằng tiền mặt.

Khán giả đến rạp chiếu phim BTS World Tour Arirang - Live Viewing. Ảnh: Lotte Cinema.

Khách hàng mua vé qua thẻ tín dụng ngân hàng nội địa và quốc tế sẽ được hoàn sau 7-30 ngày làm việc tùy theo quy định từng ngân hàng.

Phía Lotte Cinema chia sẻ: "Sự cố gián đoạn hôm nay là một điều nằm ngoài ý muốn, Lotte Cinema xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và đang tích cực rà soát lại hệ thống kỹ thuật với đối tác và các bên liên quan để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho các sự kiện tiếp theo. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì những trải nghiệm chưa tốt ngày hôm nay".

Không lâu sau, CGV Cinemas Vietnam cũng có động thái xin lỗi và đưa ra giải pháp hoàn tiền.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách và cộng đồng người hâm mộ về sự cố không mong muốn này. Rất mong các bạn có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ những buổi chiếu sắp tới của BTS World Tour 'Arirang'", theo phía nhà rạp.

BTS World Tour Arirang - Live Viewing phát sóng trực tiếp buổi hòa nhạc thuộc chuyến lưu diễn thế giới của BTS từ Goyang (Hàn Quốc) lên màn ảnh rộng tại các rạp chiếu phim. Đây là sự kiện cho phép ARMY (cộng đồng fan) thưởng thức sân khấu 360 độ và cháy hết mình cùng thần tượng ngay tại rạp.