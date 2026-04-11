M

'Đệ nhất mỹ nhân' Đài Loan quá trẻ ở tuổi 58

  • Thứ bảy, 11/4/2026 11:26 (GMT+7)
Diễn viên Tiêu Tường gây chú ý khi tham gia Đạp gió 2026. Sắc vóc của cô ở tuổi 58 trở thành đề tài bàn luận của dân mạng.

Theo Sina, xuất hiện ở tập đầu tiên của Đạp gió 2026, Tiêu Tường thể hiện ca khúc Nhất liêm u mộng. Giọng hát của nữ diễn viên được khen ngọt ngào, nhiều cảm xúc. Cô nhận nhiều lời khen và điểm số cao từ giám khảo, khán giả.

Nữ diễn viên chia sẻ cô đến với Đạp gió không phải để thể hiện bản thân hay theo đuổi thứ hạng. Mục đích của Tiêu Tường là để hoàn thành ước mơ còn dang dở trước đây.

dien vien anh 1

Diễn viên Tiêu Tường được khen trẻ trung ở tuổi 58. Ảnh: Sina.

Sau khi chương trình phát sóng, bên cạnh giọng hát và phong thái điềm tĩnh, khí chất, vẻ ngoài của Tiêu Tường ở tuổi 58 cũng gây thu hút công chúng. Nhiều dân mạng khen nữ diễn viên quá trẻ ở tuổi U60. Đặc biệt là làn da, mái tóc đẹp và hình thể cân đối đáng ngưỡng mộ.

Trên Sohu, "biểu tượng nhan sắc xứ Đài" tiết lộ cô giữ dáng bằng cách tập yoga đều đặn suốt 10 năm. Kể cả khi gặp chấn thương vai, nữ diễn viên vẫn luyện tập. Cô yêu cầu giáo viên điều chỉnh bài tập cho phù hợp với tình hình sức khỏe.

Những năm qua, Tiêu Tường không đóng phim mà chỉ thi thoảng tham gia các sự kiện thương mại, chụp ảnh quảng cáo. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc cho cha già, theo đuổi sở thích cá nhân như thư pháp, viết sách, chép kinh và hội họa.

Tiêu Tường hoạt động trong showbiz 30 năm và từng là ngôi sao hàng đầu tại Đài Loan. Cô từng đóng nhiều bộ phim bi tình của nữ sĩ Quỳnh Dao. Một số tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Tiêu Tường có thể kể đến Tiểu lý phi đao, Bên nhau nơi chân trời, Giấc mộng sau rèm…

Những năm 1980-1990, Tiêu Tường được xưng tụng là "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan", "Biểu tượng sắc đẹp Đài Loan". Thời trẻ, nhan sắc Tiêu Tường từng được nhà văn Kim Dung tán thưởng: "Tôi đã tạo ra không ít mỹ nhân xinh đẹp bằng ngòi bút của mình qua nhiều tác phẩm. Ấy thế mà ở ngoài đời thực, nhan sắc Tiêu Tường vẫn đánh bại trí tưởng tượng của tôi".

  • Kim Dung

    Kim Dung

    Kim Dung là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Từ năm 1955-1972 ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết và được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. 300 triệu bản in tại Trung Hoa đại lục, Hong Kong, Đài Loan, châu Á và được dịch ra các thứ tiếng Việt, Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp, Indonesia. Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình, trò chơi điện tử.

    • Ngày sinh: 6/2/1924
    • Ngày mất: 30/10/2018
    • Nơi sinh: Chiết Giang, Trung Quốc
    • Tác phẩm: Lộc Đỉnh ký, Tuyết sơn phi hồ, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên long bát bộ,...

Victoria Beckham xoa toan bo hinh xam hinh anh

Victoria Beckham xóa toàn bộ hình xăm

Con trai của Victoria Beckham tiết lộ mẹ anh đã xóa bỏ toàn bộ hình xăm. Trước đây, nhà thiết kế thời trang sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể.

Vo Rhymastic dang anh cuoi 7 nam truoc hinh anh

Vợ Rhymastic đăng ảnh cưới 7 năm trước

Hot girl Thanh Huyền, bà xã rapper Rhymastic đăng tải loạt ảnh cưới cách đây 7 năm. Cả hai có cuộc hôn nhân viên mãn, sắp sửa đón con thứ hai.

