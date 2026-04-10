Vợ Rhymastic đăng ảnh cưới 7 năm trước

Hot girl Thanh Huyền, bà xã rapper Rhymastic đăng tải loạt ảnh cưới cách đây 7 năm. Cả hai có cuộc hôn nhân viên mãn, sắp sửa đón con thứ hai.

Trên trang cá nhân, vợ rapper Rhymastic chia sẻ loạt ảnh cưới 7 năm trước. Cô viết: "Lấy chồng từ năm 23 tuổi, thời vẫn còn quen thuộc với đám cưới truyền thống, không first look, vow hay first dance… gì cả, nên tập trung cao độ. Chú rể nói gì là cô dâu nhớ hết. So số năm lẻ với số năm kỷ niệm của các bố mẹ chúng ta thì còn phải học tập nhiều. Nhưng năm nào cũng nhắc để nhớ lại hình ảnh non và trẻ của chúng mình ngày ấy".

Trong loạt ảnh, hot girl Thanh Huyền diện đầm cưới cúp ngực. Trong khi rapper Rhymastic diện suit lịch lãm. Hôn lễ diễn ra trong không gian một trung tâm tiệc cưới, trang hoàng nhiều hoa, nến và đèn chùm.

Vợ chồng Rhymastic và Thanh Huyền trải qua 7 năm gắn bó, đồng hành. Ảnh: IGNV.

Dưới bình luận, đồng nghiệp, fan gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi. Nhiều dân mạng cho rằng nhan sắc của Thanh Huyền không nhiều thay đổi sau 7 năm kết hôn.

Bà xã của Rhymastic đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Cô vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ, sức khỏe tốt. Vợ chồng cô sắp sửa đón con thứ hai.

Rhymastic và Thanh Huyền kết hôn vào năm 2019 sau khoảng 3 năm hẹn hò. Một năm sau, vợ chồng rapper đón con trai đầu lòng, tên ở nhà là Ma Bư. Vợ Rhymastic sinh năm 1996, trước đây là hot girl, mẫu ảnh có tiếng trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn, cô tập trung vào chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng. Trang cá nhân của Thanh Huyền thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi.

Rhymastic (tên thật là Vũ Đức Thiện) sinh năm 1991. Anh là thành viên của SpaceSpeakers. Rhymastic được biết tới với nhiều bản hit như Nến và hoa, Giàu sang, Yêu 5, Kho báu... Rhymastic từng góp mặt trong Rap Việt, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên. Gần đây, anh tham gia Gia đình Haha và thu hút thêm lượng fan đông.