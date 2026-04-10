Taylor Swift cưới ngày 3/7

Theo nguồn tin chính thức, Taylor Swift và Travis Kelce sẽ tổ chức lễ cưới tại New York (Mỹ) vào ngày 3/7.

Theo Daily Mail, hai ngôi sao đã gửi thiệp mời đến bạn bè để dự lễ cưới vào ngày 3/7 tại New York (Mỹ). Khách mời của cặp đôi được yêu cầu xác nhận tham dự bằng cách ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp cưới, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ. Hiện tại, địa điểm tổ chức lễ cưới chưa được tiết lộ. Song có thông tin cho rằng đó là một đấu trường hoặc không gian giống bảo tàng.

Theo các nguồn tin thân cận, Taylor Swift và Travis Kelce đang tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Trước đây, người hâm mộ đồn đoán ngôi sao ca nhạc sẽ tổ chức lễ cưới tại biệt thự trị giá 17 triệu USD của Swift ở Rhode Island.

Song việc Taylor Swift quyết định chọn địa điểm ở New York cho ngày trọng đại cũng được cho là hợp lý. Tại đây, chủ nhân bản hit Karma sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Cô từng tậu hai căn penthouse liền kề ở Tribeca vào năm 2014, sau đó kết hợp thành một căn duplex rộng. Không lâu sau đó, Taylor Swift mua thêm một căn nhà phố với diện tích 322 m2.

Năm 2016, Taylor Swift thuê căn nhà phố trên đường Cornelia ở Greenwich Village và sau đó đặt tên một bài hát trong album Lover (năm 2019) của cô là Cornelia Street.

Swift thường xuyên được bắt gặp ở thành phố New York, dùng bữa tại các nhà hàng cùng những người bạn nổi tiếng.

Hồi cuối tháng 8/2025, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Trong ảnh, Taylor hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Chủ nhân hit Cruel Summer cũng chia sẻ một bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn xa hoa với viên kim cương cắt kiểu mỏ cổ điển, được đính trên khung vàng. Theo Page Six, chiếc nhẫn đặc biệt này do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck.