Taylor Swift cưới ngày 3/7

  • Thứ sáu, 10/4/2026 09:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo nguồn tin chính thức, Taylor Swift và Travis Kelce sẽ tổ chức lễ cưới tại New York (Mỹ) vào ngày 3/7.

Theo Daily Mail, hai ngôi sao đã gửi thiệp mời đến bạn bè để dự lễ cưới vào ngày 3/7 tại New York (Mỹ). Khách mời của cặp đôi được yêu cầu xác nhận tham dự bằng cách ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp cưới, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ. Hiện tại, địa điểm tổ chức lễ cưới chưa được tiết lộ. Song có thông tin cho rằng đó là một đấu trường hoặc không gian giống bảo tàng.

Theo các nguồn tin thân cận, Taylor Swift và Travis Kelce đang tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Taylor Swift anh 1

Taylor Swift tổ chức lễ cưới với Travis Kelce vào đầu tháng 7. Ảnh: GC Images.

Trước đây, người hâm mộ đồn đoán ngôi sao ca nhạc sẽ tổ chức lễ cưới tại biệt thự trị giá 17 triệu USD của Swift ở Rhode Island.

Song việc Taylor Swift quyết định chọn địa điểm ở New York cho ngày trọng đại cũng được cho là hợp lý. Tại đây, chủ nhân bản hit Karma sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Cô từng tậu hai căn penthouse liền kề ở Tribeca vào năm 2014, sau đó kết hợp thành một căn duplex rộng. Không lâu sau đó, Taylor Swift mua thêm một căn nhà phố với diện tích 322 m2.

Năm 2016, Taylor Swift thuê căn nhà phố trên đường Cornelia ở Greenwich Village và sau đó đặt tên một bài hát trong album Lover (năm 2019) của cô là Cornelia Street.

Swift thường xuyên được bắt gặp ở thành phố New York, dùng bữa tại các nhà hàng cùng những người bạn nổi tiếng.

Hồi cuối tháng 8/2025, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Trong ảnh, Taylor hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Chủ nhân hit Cruel Summer cũng chia sẻ một bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn xa hoa với viên kim cương cắt kiểu mỏ cổ điển, được đính trên khung vàng. Theo Page Six, chiếc nhẫn đặc biệt này do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck.

Đúc kết từ hơn một thế kỷ sống và cống hiến cho y học, Sống một đời xứng đáng là sáu bí quyết đơn giản của vị bác sĩ 102 tuổi Gladys McGarey, giúp bạn đọc khơi dậy nguồn năng lượng sống, nắm rõ quy luật vận hành của sức khỏe và an vui, để tự chữa lành thể chất và tinh thần bằng tình yêu thương luôn hiện hữu quanh mình.

Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

