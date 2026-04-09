Cát Tường tháo dỡ biển quán cà phê

Nữ diễn viên và người thân tiến hành tháo dỡ biển quán cà phê mang tên cô ở phường Gò Vấp (TP.HCM).

Nữ diễn viên chia sẻ clip và những hình ảnh cuối cùng tại quán cà phê của cô ở phường Gò Vấp, TP.HCM. Trong đó, người thân và một số hàng xóm tiến hành tháo dỡ tấm biển mang tên "Cát Tường 1977".

"Đây là hình ảnh cuối cùng để kỷ niệm. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đến lúc phải chia tay", cô chia sẻ. Tiết Cương, một người bạn thân của Cát Tường cho biết nữ diễn viên sẽ cho thuê lại mặt bằng này.

Người thân tiến hành tháo dỡ biển quán cà phê của Cát Tường. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, sau khi đóng cửa quán cà phê, Cát Tường đi du lịch ở Mỹ và nhiều nơi khác. Cô tập trung cho bản thân sau nhiều tháng tất bật cho việc kinh doanh.

Quán cà phê của Cát Tường mở cửa từ tháng 6/2025, với chi phí đầu tư khoảng 400 triệu đồng. Song sau đó, việc kinh doanh không đạt như kỳ vọng. Số lượng khách đến quán không ổn định. Trong khi đó, cô phải chi trả nhiều khoản khác như lương cho nhân viên, bãi giữ xe riêng cho khách, nguyên liệu... Áp lực thu không đủ chi khiến cô quyết định đóng quán chỉ trong 9 tháng hoạt động.

Vào tháng 4/2025, Cát Tường từng đóng cửa sân khấu ở quận 1 (TP.HCM). Nghệ sĩ cho biết do kinh doanh khó khăn, trong quá trình hoạt động phát sinh nhiều vấn đề không thể giải quyết, nên buộc phải đóng cửa sân khấu.

Cát Tường sinh năm 1977, tham gia các bộ phim Gió qua miền tối sáng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tôi là cao thủ... và từ đó được đông đảo khán giả biết tới. Những năm gần đây, cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đặc biệt về chủ đề hẹn hò như Chân ái, Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc… Đầu năm 2023, Cát Tường thông báo dừng dẫn dắt các chương trình hẹn hò sau nhiều năm gắn bó.