MV của Sabrina Carpenter bị chỉ trích

Sản phẩm âm nhạc mới của Sabrina Carpenter đang gây phản ứng trái chiều.

Theo Daily Mail, Sabrina Carpenter vừa phát hành MV cho đĩa đơn mới nhất mang tên House Tour, nằm trong album đứng đầu bảng xếp hạng Man's Best Friend. Ngôi sao 26 tuổi trở thành tâm điểm chỉ trích khi sản phẩm tràn ngập hình ảnh hở hang.

Trong MV, Sabrina Carpenter không đơn độc. Cô rủ rê nữ diễn viên Hollywood Margaret Qualley và ngôi sao Netflix Madelyn Cline tạo thành bộ ba "nữ quái". Câu chuyện trong MV xoay quanh việc cả ba đột nhập vào một căn biệt thự sang trọng và bắt đầu cuộc quậy phá: từ lục lọi tủ rượu, tắm bồn cho đến vơ vét tiền bạc, trang sức.

Phần hình ảnh được đẩy lên mức tối đa của sự táo bạo khi các cô gái rũ bỏ trang phục để diện những bộ nội y gợi cảm. Ở cuối MV, cả ba chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát. Trên đường tẩu thoát, nhân vật của Sabrina và Margaret đã tông trúng một người đàn ông. Thay vì dừng lại, họ nhấn ga biến mất trong đêm.

Nhiều cảnh quay trong MV bị chỉ trích gợi dục, phản cảm. Ngoài ra, thông điệp trong sản phẩm mới của Sabrina Carpenter cũng vấp phản ứng từ người xem.

Đây không phải lần đầu Sabrina Carpenter chịu tình cảnh tương tự. Trước đó, Carpenter nhiều lần bị phản đối vì ngày càng phản cảm, bất chấp những chỉ trích hoặc lời góp ý. Tháng 3/2025, nữ ca sĩ mặc nội y cho màn trình diễn cộp mác 18+ tại một sân khấu ở London, Anh.

Ofcom - cơ quan quản lý viễn thông của Anh - đã nhận hơn 800 đơn khiếu nại về tiết mục gây tranh cãi của Carpenter và trang phục của Charlie XCX tại sự kiện nói trên.

Ngoài ra, album Man’s Best Friend của cô phát hành tháng 8/2025, cũng từng vướng nhiều ồn ào. Đặc biệt, phần lời của ca khúc bị cho là mang tính kỳ thị người khuyết tật. Bìa album Man’s Best Friend gây tranh cãi khi nữ ca sĩ tạo dáng bò trườn trên sàn nhà, tóc bị một người đàn ông kéo. Hình ảnh này bị cho là đang cổ xúy bạo lực gia đình.