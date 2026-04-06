'Tình bạn đẳng cấp thế giới' của G-Dragon và Son Heung Min

G-Dragon và Son Heung Min có tình bạn kéo dài nhiều năm qua. Mỗi lần cả hai xuất hiện bên nhau đều "gây bão" mạng xã hội.

Theo Chosun Daily, G-Dragon và Son Heung Min có tình bạn đặc biệt. Cả hai duy trì mối quan hệ này trong nhiều năm và không ít lần thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau trong công việc.

Mới đây, G-Dragon đã có mặt tại sân vận động BMO (Los Angeles, Mỹ) để theo dõi trận đấu giữa LAFC và Orlando City. Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội với chú thích “LA”. Sau đó, anh còn đợi trận đấu khép lại và xuống sân để gặp người bạn thân thiết - Son Heung Min. Khoảnh khắc hai ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc ôm chặt nhau trên sân cỏ nhanh chóng viral khắp các nền tảng mạng xã hội.

Tháng 10/2025, họ từng tham gia chung trong chương trình Kneepawk Doctor, được phát hành trên kênh YouTube Hana TV, với sự dẫn dắt của Kang Ho Dong.

Tại buổi trò chuyện, Kang Ho Dong tò mò về tình bạn giữa G-Dragon và Son Heung Min. Thủ lĩnh nhóm BIGBANG chia sẻ: "Chúng tôi thường tặng nhau những món quà nhỏ. Tôi thích tặng Heung Min chai nước hoa phiên bản giới hạn và cậu ấy cũng luôn làm vậy".

Khi Kang Ho Dong hỏi G-Dragon có thường theo dõi bóng đá không, anh cho biết: "Tôi không thích bóng đá lắm nhưng thích Heung Min. Tôi yêu quý đội trưởng".

Trong khi đó, Son Heung Min gọi G-Dragon là "hyung" (anh) một cách thân thiết. Chân sút tiết lộ thần tượng BIGBANG và G-Dragon từ lâu: "Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều trò chuyện về BIGBANG. Ca khúc yêu thích của tôi là Power".

Kết thúc chương trình, G-Dragon còn tặng Son Heung Min một chiếc ghế để cắm trại.

Tháng 3/2024, cả hai cũng được bắt gặp cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng ở Seoul. Truyền thông Hàn Quốc gọi tình bạn giữa hai ngôi sao là "đẳng cấp thế giới". Cả hai cũng chăm tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Son Heung Min đá chính trong trận đấu vòng 6 giải MLB League Soccer 2026 gặp Orlando City tại sân vận động BMO ở Los Angeles vào ngày 5/4, dẫn dắt đội nhà giành chiến thắng cách biệt 6-0. Chân sút đã thể hiện phong độ đỉnh cao khi chỉ trong khoảng 58 phút, anh đã có 4 pha kiến ​​tạo ở hiệp 1.

Về phía BIGBANG, các thành viên của nhóm sẽ tham gia biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley được tổ chức ở Indio, California, Hoa Kỳ vào ngày 19/12.