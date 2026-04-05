Hà Anh Tuấn: 'Đừng đo công nghiệp văn hóa bằng việc bán vé'

Nam ca sĩ cho rằng trọng tâm của công nghiệp văn hoá là con người, yếu tố cội nguồn, không phải khái niệm về kinh doanh.

Tại buổi họp báo công bố Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Forestival 2026, Hà Anh Tuấn gây chú ý khi đề cập nhiều đến công nghiệp văn hóa. Anh chia sẻ: "Những năm tháng gần đây, chúng ta nói nhiều về công nghiệp văn hoá, với những lễ hội âm nhạc. Đối với tôi, công nghiệp văn hóa là con người, không phải là khái niệm về kinh doanh. Ngành công nghiệp ấy mục tiêu cốt yếu là để giữ gìn, nhắc nhớ về văn hoá, về sự kiêu hãnh nguồn cội của chúng ta".

Theo nam ca sĩ, công nghiệp văn hóa phải là sự tự hào về văn hoá, không phải là bán được bao nhiêu vé tại một đêm nhạc, concert...

Hà Anh Tuấn sẽ góp mặt cùng dàn nghệ sĩ trẻ như Grey D, HIEUTHUHAI, Bùi Công Nam... tại Forestival 2026.

"Chúng ta thậm chí chỉ phục vụ cho 200 - 300 người nhưng từng ấy con người lan tỏa và truyền đi đúng, đủ câu chuyện về Việt Nam thì đó đã là công nghiệp văn hóa. Khi hát lên, chúng ta thấy Việt Nam. Vì vậy, xin đừng đo đạc công nghiệp văn hóa bằng những chiếc vé bán được. Chúng ta phải đo bằng các yếu tố cội nguồn, văn hóa", anh nói thêm.

Ngoài Hà Anh Tuấn, Forestival 2026 còn thu hút dàn line up gồm Đen Vâu, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, Grey D, Phùng Khánh Linh, Maydays, Uprize, Lezii, 2Pillz.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên, lễ hội âm nhạc được tổ chức giữa một không gian mới nằm giữa thiên nhiên trong quần thể sinh thái chung Tràng An, Bái Đính. Quảng trường Bình Minh, địa điểm diễn ra chương trình sở hữu hạ tầng đồng bộ với sức chứa lên đến hàng chục nghìn khán giả, được bao bọc bởi tầm nhìn bao la giữa đất trời thiên nhiên Ninh Bình. Việc lựa chọn không gian này không chỉ đáp ứng yêu cầu về quy mô tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế mà còn tạo ra sự cộng hưởng tối đa giữa giá trị nghệ thuật hiện đại và không gian di sản thiên nhiên thế giới.

Không dừng lại ở một đêm nhạc quy mô lớn, Forestival 2026 còn có các hoạt động bao gồm: trại sáng tạo và hoạt động trồng rừng.

Ở mùa đầu tiên diễn ra vào năm ngoái, Forestival từng thu hút 485.000 lượt khách trong tuần du lịch Ninh Bình cùng 25.000 khán giả đến với đêm nhạc. Chương trình còn có nhiều hoạt động bên lề, trồng 1.000 cây để phủ xanh 0,7 ha đất trống tại rừng Cúc Phương, góp 500 triệu đồng góp phần bảo tồn loài voọc mông trắng.