Sự thay đổi của con gái Angelina Jolie

"Chúng tôi đã tổ chức một buổi thử giọng tại Mỹ để tuyển chọn các nghệ sĩ biểu diễn cho video âm nhạc của Dayoung. Trong số những người tham gia có một số nghệ sĩ thuộc nhóm nhảy Culture", đại diện của Starship Entertainment chia sẻ với tờ Maeil Business Newspaper. Người này nói thêm: "Shiloh đã được chọn vào vòng chung kết và cuối cùng tham gia MV của Dayoung. Ngay cả sau khi quay xong, chúng tôi cũng không hề biết cô là con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt. Ê-kíp chỉ tình cờ phát hiện ra điều đó gần đây". Ảnh: Backgrid.