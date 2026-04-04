Sự thay đổi của con gái Angelina Jolie

Sau thời gian im ắng, Shiloh Jolie gây bất ngờ khi góp mặt trong MV mới What’s a Girl to Do của ca sĩ K-pop Dayoung. Trong đoạn clip, Shiloh xuất hiện với mái tóc vuốt ngược ra sau, mặc áo ren màu nâu và đeo khuyên tai tròn bản lớn. Cô cũng xuất hiện ở một phân đoạn nhảy trong đoạn teaser của video, sẽ được ê-kíp phát hành vào ngày 7/4, theo People. Trong vài khoảnh khắc, con gái Angelina Jolie được khen giống hệt mẹ thời trẻ. Ảnh: Starship Entertainment.
"Chúng tôi đã tổ chức một buổi thử giọng tại Mỹ để tuyển chọn các nghệ sĩ biểu diễn cho video âm nhạc của Dayoung. Trong số những người tham gia có một số nghệ sĩ thuộc nhóm nhảy Culture", đại diện của Starship Entertainment chia sẻ với tờ Maeil Business Newspaper. Người này nói thêm: "Shiloh đã được chọn vào vòng chung kết và cuối cùng tham gia MV của Dayoung. Ngay cả sau khi quay xong, chúng tôi cũng không hề biết cô là con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt. Ê-kíp chỉ tình cờ phát hiện ra điều đó gần đây". Ảnh: Backgrid.
Ở tuổi 19, Shiloh Jolie ngày càng trưởng thành và cá tính. Cô thừa hưởng tài năng nghệ thuật của cha mẹ. Từ bé, cô đã bộc lộ năng khiếu về hát và nhảy. Vào tháng 6/2025, ái nữ của Angelina Jolie là biên đạo múa dưới nghệ danh mới Shi Jolie. Ảnh: Backgrid.
Shiloh cũng góp mặt ở một số video nhảy khác như About Damn Time, Shivers. Chính Jolie đăng ký cho con gái tham gia khóa học nhảy từ nhỏ. Trong các bài phỏng vấn, nữ diễn viên nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về tài năng của con gái. "Angelina rất nỗ lực để nuôi dưỡng sở thích của các con. Cô ấy cho phép chúng tham gia mọi thứ, từ các lớp học nghệ thuật đến lập trình máy tính, võ thuật. Những đứa trẻ khác cũng đều được học nhảy rồi", nguồn tin thân cận của nữ diễn viên tiết lộ trên The Hollywood Life. Ảnh: Backgrid.
Theo People, biên đạo múa nổi tiếng Kolanie Marks cho biết đánh giá cao tinh thần làm việc và sự tận tâm của Shiloh. Marks nói tính đến thời điểm hiện tại, con gái của Jolie có sự thay đổi vượt bậc so với buổi học đầu tiên tại Millennium Dance Complex. Ảnh: WireImage.
Là con gái của hai ngôi sao nổi tiếng thế giới, Shiloh được truyền thông chú ý và săn đón từ nhỏ. Năm 17 tuổi, cô từng gây xôn xao khi cắt đầu đinh, theo đuổi phong cách tomboy cá tính. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô luôn là người tháp tùng, đồng hành cùng mẹ ở các hoạt động giải trí, từ thiện. Shiloh sống tình cảm, hiểu chuyện, luôn động viên Jolie khi mẹ buồn, theo The Hollywood Life. Ảnh: The Hollywood Life.
