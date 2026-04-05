Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân

Anh trai Thiện Nhân cho biết vài tháng qua, gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ em gái. Trang cá nhân của ca sĩ hiện đã khóa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Cầm, anh trai của Thiện Nhân cho biết trước đây, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm tình hình gia đình. Song vài tháng qua, gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ Thiện Nhân. Khi người nhà liên hệ vào số điện thoại của Thiện Nhân hay quản lý ca sĩ đều không được. Ngoài ra, trang cá nhân của nữ ca sĩ cũng bị khóa. Tài khoản kênh cá nhân cũng không còn đăng bài mới khoảng một tháng qua.

"Những người liên hệ mời show Thiện Nhân gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của em đều bị chặn ngay sau đó và không liên lạc được. Sau đó, họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng hiện tại chúng tôi không rõ em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Hiện tại người nhà chỉ mong biết em có bình an hay không", anh Cầm cho biết.

Người nhà lo lắng khi không liên lạc được với Thiện Nhân.

Theo anh trai Thiện Nhân, gia đình đang tìm mọi cách để liên lạc, tìm kiếm nữ ca sĩ. "Nếu em ở đâu đó vẫn bình an, đọc được những dòng này: Mong em liên lạc về gia đình để gia đình an tâm. Kính mong ai đã từng gặp hoặc có thông tin của Thiện Nhân xin vui lòng giúp đỡ. Gia đình xin chân thành cảm ơn và biết ơn sự giúp đỡ của mọi người rất nhiều", anh Cầm chia sẻ.

Anh Cầm cho biết trong trường hợp không liên lạc được với Thiện Nhân, gia đình sẽ liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Tri Thức - Znews liên hệ qua số điện thoại của Thiện Nhân và quản lý nữ ca sĩ nhưng đều không nhận được phản hồi.

Thiện Nhân sinh năm 2002 ở Bình Định. Năm 12 tuổi, cô tham gia The Voice Kids (đội Cẩm Ly) và giành giải quán quân. Cô được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc mang âm hưởng dân gian như Mẹ yêu con, Cô Đôi thượng ngàn, Hình bóng quê nhà...

Năm 2016, cô tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng, cùng đội đàn chị - ca sĩ Cao Công Nghĩa. Đến năm 2017, cô và thí sinh cùng đăng quang quán quân ở game show này.

Nữ ca sĩ cũng công khai người yêu đồng giới, hơn cô 15 tuổi. Tháng 8/2024, được hỏi khi nào lập gia đình, Thiện Nhân tiết lộ: "Nhân đã có gia đình rồi. Mong mọi người luôn ủng hộ, yêu thương Nhân cũng như gia đình nhỏ của Nhân".

Cuối năm 2024, giọng ca sinh năm 2002 đăng clip dài hơn 15 phút để nói rõ về ồn ào với gia đình. Theo cô, lý do thời điểm đó chọn chuyển ra sống riêng là xích mích, không cùng quan điểm sống với anh chị. Thông tin cô bỏ nhà đi vì bị cha mẹ phản đối kết hôn là hoàn toàn sai sự thật. Nữ ca sĩ khẳng định cha mẹ không hề cấm cản việc cô mưu cầu hạnh phúc riêng.

Đến 2024, Thiện Nhân ra sản phẩm và đi diễn trở lại. Cô cũng bắt đầu giảm cân, thay đổi ngoại hình.