Mỹ nhân '50 sắc thái' si mê bạn trai kém 8 tuổi

Dakota Johnson và bạn trai Role Model quấn quít bên nhau bên bãi đậu xe ở Los Feliz. Cả hai thường xuyên có những buổi hẹn hò lãng mạn.

Theo Page Six, cặp sao lọt vào ống kính paparazzi khi tình tứ tại một bãi đậu xe ở Los Feliz, Los Angeles. Cả hai ôm hôn và nắm tay nhau nơi đông người.

Ngôi sao 50 sắc thái còn ôm bạn trai kém 8 tuổi từ phía sau. Cả hai liên tục nói chuyện, cười đùa trong suốt buổi hẹn hò. Đôi uyên ương diện trang phục giản dị, đồng điệu. Dakota Johnson không trang điểm hay tạo kiểu tóc cầu kỳ.

Cặp đôi quấn quít bên nhau trong buổi hẹn hò. Ảnh: Backgrid.

Sau đó, Dakota Johnson và bạn trai Role Model có bữa ăn tối ấm cúng bên nhau tại nhà hàng Little Dom. Họ còn được ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè thân thiết bên ngoài nhà hàng.

Từ sau khi xác nhận mối quan hệ, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm. Nữ diễn viên và bạn trai thường xuyên có những buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau. Không lâu trước đó, cánh săn ảnh ghi lại hình ảnh họ ăn tối cùng nhau tại nhà hàng ở Beverly Hills, California.

Bạn trai của Dakota Johnson là Role Model (tên thật: Tucker Harrington Pillsbury) kém cô 8 tuổi. Anh là một ca sĩ, nhạc sĩ và rapper người Mỹ, từng gây chú ý khi tự phát hành EP đầu tay Arizona in the Summer vào năm 2017.

Trước khi tiến tới với Role Model, nữ diễn viên từng có cuộc tình kéo dài 8 năm với Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay. Cả hai chấm dứt mối quan hệ vào giữa năm 2025.

"Mối quan hệ của họ đã kết thúc từ lâu, họ chỉ không thể tìm ra cách để công bố chính thức. Dakota trở thành người giữ lửa vì yêu Chris và các con của anh ấy rất nhiều", Daily Mail trích dẫn lời nguồn tin.

Người này tiết lộ thêm rằng việc chia tay không diễn ra đột ngột. Suốt thời gian qua, Dakota Johnson và Chris Martin tan hợp thường xuyên, họ vẫn cảm thấy ổn với điều đó. Việc yêu xa giúp họ gắn kết nhưng ở gần thì nhiều vấn đề nảy sinh khiến cả hai phải dừng lại.