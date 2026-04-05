Vợ Chris Pratt bị tấn công

Katherine Schwarzenegger Pratt vấp phản ứng dữ dội sau khi chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội.

Theo People, Katherine Schwarzenegger Pratt đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì những bình luận mà cô đưa ra về việc "cần chồng" - Chris Pratt.

Nữ tác giả 36 tuổi đã chia sẻ lời tri ân dành cho Pratt - người mà cô có chung các con Lyla, 5 tuổi, Eloise, 3 tuổi, và Ford, 16 tháng tuổi - trên Instagram vào ngày 29/3.

Trong đoạn chú thích dưới đoạn video quay cảnh nam diễn viên 46 tuổi đang chà nhám phía ngoài một ngôi nhà đồ chơi bằng gỗ, Schwarzenegger Pratt nói rằng cô không ngại thừa nhận luôn cần ngôi sao của Marvel.

"Tôi sẽ không bao giờ hiểu được khi phụ nữ nói 'Tôi không cần chồng' trong khi thực tế tôi rất cần chồng, Vì nếu không thì ai sẽ làm nhà búp bê cho các con gái của chúng tôi chứ?", bà mẹ ba con viết.

Chris Pratt và vợ có cuộc hôn nhân viên mãn. Ảnh: Harper's Bazaar.

Schwarzenegger Pratt sau đó còn ghép đoạn video tri ân này với bài hát Man I Need của Olivia Dean.

Song dưới bình luận, nhiều dân mạng phản ứng với chia sẻ của vợ Chris Pratt. "Bạn có thể làm được ngôi nhà búp bê đó cho con. Thật tốt khi chồng bạn làm điều đó. Nhưng việc nói rằng 'không bao giờ hiểu được khi phụ nữ nói 'Tôi không cần chồng' là thiếu tế nhị"; "Phụ nữ có thể làm được điều đó. Chúng ta có thể mua nhà riêng và bỏ phiếu nữa"... là những phản hồi từ dân mạng.

Song bên cạnh đó, cũng có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Schwarzenegger Pratt. Họ chúc mừng tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng diễn viên và cho rằng Katherine không nên bận tâm tới những ý kiến trái chiều.

Trước những phản ứng từ công chúng, Schwarzenegger Pratt giữ động thái im lặng.

Trong các cuộc phỏng vấn, Schwarzenegger Pratt nhiều lần bày tỏ tình yêu với chồng. Cô nói: "Vì nhiều lý do, tôi rất biết ơn khi kết hôn với Chris. Một trong số đó là việc luôn có người mang lại sự hài hước cho tôi ngay thời điểm khó khăn. Tôi rất biết ơn anh ấy".

Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger công khai hẹn hò hồi tháng 6/2018. Đúng một năm sau, họ tổ chức hôn lễ kín đáo với chỉ 60 khách mời gồm gia đình và bạn bè thân thiết. Lễ cưới diễn ra ở trang trại San Ysidro.

Vợ tài tử mang bầu và sinh con đầu lòng, bé Lyla Maria Pratt, vào tháng 8/2020. Con gái thứ hai của họ, Eloise Christina, chào đời tháng 5/2022. Theo People, vợ chồng Pratt mặn nồng như thuở mới yêu và thường xuyên khoe ảnh vui đùa cùng nhau.

Nguồn tin cho biết thêm, Katherine rất thương yêu con riêng của chồng. Trước khi cưới Katherine, Chris Pratt đã có con trai Jack với vợ cũ, diễn viên Anna Faris.