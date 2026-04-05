Cảnh 'thả thính' của Lê Phương gây chú ý

Trong tập mới nhất của "Vì mẹ anh phán chia tay", phân cảnh tình cảm của Lê Phương và Quốc Huy được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tập 8 đồng thời là tập mới nhất của series truyền hình gây sốt Vì mẹ anh phán chia tay lên sóng tối 4/4. Trong tập này, mối quan hệ giữa Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) - thiếu gia của một tập đoàn lớn và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) có bước tiến mới. Trong chuyến đi du lịch lên Bảo Lộc (Lâm Đồng), cả hai bị lạc trong rừng. Giữa khung cảnh ban đêm và thời tiết lạnh lẽo, Triệu Phú bày tỏ tình cảm với Thanh Tâm. Cả hai sau đó có nụ hôn ngọt ngào.

Phân cảnh gây sốt giữa Phương Khánh và bác sĩ Đức An.

Ở tuyến phụ, những phân cảnh giữa Phương Khánh (Lê Phương) và bác sĩ Đức An (Quốc Huy) cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, khi cả hai ngồi trên ôtô để trở về nhà, Đức An không ngại hỏi Phương Khánh: "Tối nay cô bận gì không?". "Bận công chuyện hay bận đồ?", nữ nhiếp ảnh gia "thả thính". Sau đó, Đức An hỏi tiếp: "Không bận cả hai được không?". Phương Khánh ngay lập tức trả lời: "Được" và bày tỏ tình cảm với bác sĩ.

Cảnh quay này nhanh chóng gây chú ý và được đông đảo người xem yêu thích, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trước đó, khi nhà sản xuất phim tung ra đoạn clip ngắn ghi lại cảnh quay này, cũng nhanh chóng tạo trend "bận đồ".

Trong một bài phỏng vấn, diễn viên Quốc Huy tiết lộ chính Lê Phương là người đã nghĩ ra những câu thoại nói trên.

Vì mẹ anh phán chia tay đánh dấu sự thay đổi của Lê Phương trên màn ảnh nhỏ. Trong series, cô đảm nhận vai nhiếp ảnh gia Phương Khánh giỏi giang, cá tính, chủ động trong chuyện yêu đương. Song trong quá khứ, Phương Khánh từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và nhiều biến cố ở cuộc sống.

Lê Phương sinh năm 1985, là một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích của màn ảnh nhỏ phía Nam. Diễn viên góp mặt trong các dự án như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Giông tố cuộc đời, Ký túc xá, Nước mắt chảy ngược... Lê Phương cũng góp mặt trong các phim điện ảnh, có thể kể tới Vong nhi, Sáng đèn.