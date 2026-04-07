Kim Kardashian và tay đua F1 công khai tình cảm

Nguồn tin thân cận tiết lộ rapper ủng hộ khi Kim Kardashian đến với Lewis Hamilton. Kanye West nói ngôi sao F1 là người tốt bụng, tử tế.

Theo People, ngôi sao truyền hình thực tế và Hamilton đã chính thức công khai mối quan hệ bằng việc đăng tải clip bên nhau trên Instagram vào ngày 6/4.

Trong clip, tay đua F1 lái chiếc Ferrari F40 của anh tại khu vực đỗ xe Daikoku ở Tokyo, Nhật Bản. Kim Kardashian được nhìn thấy ngồi ở ghế phụ, mặc áo cổ lọ màu trắng. Khi máy quay tiến lại gần, bà mẹ bốn con nói "Không thể tin nổi". Cả hai tận hưởng quãng thời gian vui vẻ bên nhau.

Nguồn tin thân cận tiết lộ trên Page Six rằng Kanye West ủng hộ chuyện tình cảm của Kim Kardashian và Lewis Hamilton.

"Đây là một chuyện vui. Lewis là người ngọt ngào, thông minh, tốt bụng và là vận động viên xuất sắc", nguồn tin tiết lộ chia sẻ của nam rapper. Đồng thời, thông qua nguồn tin, Kanye West cho biết thêm Lewis là người quen trước đây của anh. Rapper cảm thấy yên tâm khi tay đua F1 đến với Kim Kardashian và chăm sóc các con của anh.

Điều này hoàn toàn khác biệt so với phản ứng của West dành cho Pete Davidson, mối tình công khai đầu tiên của Kim Kardashian sau khi chia tay anh vào tháng 2/2021. Thời điểm đó, rapper cho biết "rất ghét" Pete Davidson.

Trở lại với chuyện tình cảm của Kim Kardashian và Lewis Hamilton, cả hai thường xuyên dành thời gian bên nhau. Tháng trước, Lewis Hamilton đưa Kim Kardashian và các con riêng của cô đi nghỉ dưỡng ở Nhật Bản. Các thành viên trong gia đình Kim cũng hài lòng về Lewis Hamilton và ủng hộ chuyện tình cảm của cả hai.

Truyền thông Mỹ cho biết Kardashian và Hamilton vốn quen biết nhiều năm, từng xuất hiện chung tại một số sự kiện trước đây. Mối quan hệ được cho là chuyển sang giai đoạn tình cảm sau chuyến du lịch châu Âu hồi tháng 2. Hai ngôi sao được tiết lộ đã lưu trú tại Estelle Manor ở Cotswolds (Anh), trải nghiệm massage đôi và dùng bữa tối cao cấp, sau đó di chuyển đến London, nghỉ tại khách sạn Rosewood, rồi dừng chân ở Paris.