Thách thức của show vũ đạo ở Việt Nam

Super24, sân chơi vũ đạo châu Á sắp sửa diễn ra tại Việt Nam mùa đầu tiên. Ban tổ chức cho biết đối diện với những thách thức về việc thu hút tài trợ và quảng bá cuộc thi.

Tại sự kiện công bố cuộc thi vũ đạo Super24 Vietnam diễn ra ở TP.HCM vào ngày 8/4, ban tổ chức chia sẻ về những khó khăn, thách thức khi tổ chức mùa đầu tiên.

Biên đạo Alexander Tú, đại diện BTC cho biết việc tổ chức một sự kiện quy mô lớn luôn đi kèm với nhiều thử thách, đặc biệt là về tài chính và vận hành. Để duy trì đúng định dạng quốc tế với sân khấu 360 độ đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và sự đầu tư chỉn chu về âm thanh, ánh sáng.

Bên cạnh đó, Super24 Vietnam còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của format quốc tế. Alexander Tú chia sẻ với Tri Thức - Znews, ở mùa đầu tiên, anh phải tự bỏ tiền túi ra để tổ chức cuộc thi, vì chưa có nhà tài trợ.

“Cuộc thi này ở Việt Nam còn chưa nhiều người biết đến. Sức ảnh hưởng, thu hút của cuộc thi cũng chưa lớn. Không sao hết, nếu năm nay, chưa có nhà tài trợ, chúng tôi vẫn tiếp tục làm. Hy vọng là sau mùa đầu tiên, cuộc thi sẽ thu hút được thêm nhiều nhà tài trợ để mở rộng quy mô, thu hút thí sinh”, Alexander Tú chia sẻ.

Ngoài ra, việc thu hút các nhóm nhảy tham gia cũng là bài toán tiếp theo của ban tổ chức. Đại diện ban tổ chức cho biết không ít thí sinh còn tâm lý quan sát, chờ đợi. May mắn, trong mùa đầu tiên, có 10 nhóm nhảy tham gia thi đấu.

Trước câu hỏi về việc những cuộc thi vũ đạo đã giảm sức hút tại Việt Nam trong những năm qua, lý do ban tổ chức vẫn tổ chức sân chơi này, biên đạo Alexander Tú chia sẻ dựa trên kinh nghiệm khi sinh sống ở Mỹ, anh nhận thấy để một cộng đồng phát triển thì việc tổ chức các cuộc thi định kỳ vào những thời điểm cố định trong năm là yếu tố then chốt.

Sau 11 năm trở về Việt Nam, anh quan sát thấy sân chơi vũ đạo chưa thực sự ổn định. Dù từng có giai đoạn các chương trình truyền hình thực tế về vũ đạo rất phổ biến, nhưng sau đó sức hút dần hạ nhiệt và thiếu vắng các sân chơi chuyên nghiệp.

“Tôi không chỉ muốn tổ chức một cuộc thi trên sân khấu truyền thống thông thường. Khi biết đến định dạng của Super24 tại nước ngoài, tôi nhận thấy đây là mô hình phù hợp để giúp cộng đồng vũ đạo Việt Nam tiếp tục phát triển và sáng tạo. Mục tiêu của tôi là mang đến một sân chơi đẳng cấp quốc tế để các vũ công có cơ hội đại diện Việt Nam bước ra thế giới”, biên đạo cho hay.

Ngoài ra, anh Alexander Tú chia sẻ Super24 Vietnam được định hình như một sân khấu tập thể. Khán giả sẽ chứng kiến 24 vũ công đứng trong một đội hình, với bốn mặt sân khấu đối diện với ban giám khảo. Bên cạnh kỹ thuật, sự đồng bộ, kỷ luật và niềm tin giữa các thành viên là những yếu tố quan trọng để quyết định chiến thắng.

Ở vòng bán kết, "chị đẹp" Maitinhvi, Hoàng Đại, Alif Aircho và Alexander Tú ngồi ghế giám khảo. Đến chung kết, Alexander Tú, Alif Aircho, Sabra Johnson và Faris Azim là các thành viên trên "ghế nóng".