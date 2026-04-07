Huyền My vấp tranh luận

Á hậu cho biết ngay từ đầu, cô muốn thanh lý nhanh các món đồ, không quan tâm giá cả. Song sau sự việc ồn ào, Huyền My nói sẽ chú ý hơn.

Chiều 7/4, Huyền My lên tiếng về những ồn ào xoay quanh việc thanh lý đồ hiệu. Cô chia sẻ: "Tự dưng nhiều khách tràn vào mới biết tôi vừa bị gọi tên. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì thanh lý giá đi nhanh nhất có thể thôi, chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Tôi cũng nói rõ trước ở đây là lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh. Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán, chứ tôi có đăng một đằng gửi một nẻo đâu".

Theo Huyền My, cô sẽ chú ý hơn sau sự việc thanh lý gây ồn ào vừa qua.

Huyền My vấp phản ứng khi thanh lý đôi giày hiệu.

Sáng cùng ngày, trên các nền tảng mạng, tên của Huyền My trở thành tâm điểm bàn luận. Nguồn cơn xuất phát từ việc cô thanh lý đôi giày hiệu bị mòn đế. Mức giá của sản phẩm thanh lý này là 2 triệu đồng. Huyền My cho biết giá đôi giày khi cô mua mới là 20 triệu đồng.

Song theo hình ảnh được cô đăng tải kèm theo, ngoài phần đế bị mòn, lớp da bên trong không còn giữ được phom dáng, màu sắc.

Việc cô thanh lý đôi giày quá cũ với mức giá 2 triệu đồng sau đó gây tranh luận, bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước Huyền My, vào tháng 7/2025, Xoài Non từng vấp tranh luận khi thanh lý đồ, từ quần áo, phụ kiện, đồ trang điểm tới các dụng cụ trang điểm...

Thời điểm đó, việc Xoài Non bán chiếc nhíp hoặc bộ chăm sóc cá nhân ở khách sạn với mức giá 5.000-20.000 đồng gây thắc mắc. Cộng đồng mạng cho rằng những món đồ trên không nên được rao bán, dù mức giá có thể rất rẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực tài khoản này và cho rằng thuận mua vừa bán. Ai thấy không phù hợp thì có thể không mua thay vì chỉ trích.

Sau đó, Xoài Non lên tiếng về sự việc. Cô cho biết lập kênh pass đồ với suy nghĩ đơn giản là muốn bán lại những đồ còn tốt, mới nhưng không phù hợp đóng góp từ thiện. Việc pass đồ cũng không nhằm mục đích kinh doanh, thậm chí cô còn phải trả lương cho nhân viên hỗ trợ kiểm tra tin nhắn, soạn, gửi đồ. Sau đó, cô quyết định dừng hoạt động kênh thanh lý đồ.