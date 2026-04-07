Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang chỉ đạo xây dựng phim trường 150 ha

Trong công văn gửi sở, ban ngành trên địa bàn TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chỉ đạo thành lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng phim trường 150 ha.

UBND TP.HCM có công văn số 2639/UBND-VX về việc triển khai kết luận của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại Chương trình gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa diễn ra ngày 5/2.

Công văn trên gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM và Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM.

Trong đó nhấn mạnh: "Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả; báo cáo, tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch, phương án… trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo".

Thành lập Quỹ phát triển công nghiệp văn hóa

Trong công văn, UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố (HFIC), Cục Thuế, Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố, các sở ngành, đơn vị liên quan để nghiên cứu, tham mưu, triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn vốn, quỹ đất, thủ tục hành chính… cho doanh nghiệp và nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo TP yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “ứng xử công bằng” đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ; tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, xây dựng hệ sinh thái văn hóa lành mạnh, cùng phát triển vì lợi ích chung, không để bất kỳ trường hợp ưu ái đặc lợi nào làm phương hại đến niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phải phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch tổ chức rà soát quỹ nhà, đất công hiện có trên địa bàn (nhất là các mặt bằng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả), đề xuất phương án bố trí, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp để phục vụ phát triển các thiết chế văn hóa và không gian sáng tạo, góp phần mở rộng không gian cho các hoạt động công nghiệp văn hóa tại Thành phố, không gian biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (như trung tâm hội nghị - biểu diễn, nhà hát quy mô lớn…) nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, giao lưu và thưởng thức văn hóa - nghệ thuật, chất lượng cao của Nhân dân Thành phố và du khách quốc tế.

Đồng thời nghiên cứu phương án hỗ trợ bố trí địa điểm cho hoạt động đào tạo các ngành nghề thủ công, mỹ nghệ truyền thống (ví dụ: không gian học tập và trưng bày dành cho nghề làm tranh lụa…) nhằm bảo tồn và phát huy các làng nghề, ngành nghề thủ công truyền thống kết hợp phát triển.

Cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ Phát triển Công nghiệp Văn hóa của Thành phố theo mô hình quỹ “đầu tư mạo hiểm”, nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc Việt.

Đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn

UBND TP chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành có liên quan thực hiện: Rà soát, đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư công cho phát triển văn hóa trên địa bàn Thành phố, tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để phát triển đồng bộ hạ tầng văn hóa.

Trong đó, nhấn mạnh việc nghiên cứu phương án phối hợp đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn (khoảng 100 - 150 ha) trên địa bàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình; tạo thuận lợi thu hút các dự án sản xuất phim có chất lượng, tầm cỡ trong nước và quốc tế tại Thành phố.

Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam tại Thành phố với việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong sưu tầm, trưng bày; qua đó lưu giữ và giới thiệu tinh hoa âm nhạc dân tộc kết hợp trải nghiệm tương tác hiện đại, thu hút công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sở Văn hóa và Thể thao phải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường các biện pháp bảo đảm thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nghệ sĩ,tác giả và doanh nghiệp; đồng thời triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số các nội dung nêu trên.

Với đề án "Sân khấu học đường", Sở Văn hóa chủ trì và phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án “Sân khấu học đường” theo hướng bài bản, lâu dài, hiệu quả, nhằm hình thành và bồi đắp thế hệ khán giả tương lai, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục thẩm mỹ, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đề án cần tập trung đưa các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống và đương đại, nhất là các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian tiêu biểu của dân tộc, vào nhà trường bằng hình thức phù hợp với từng cấp học; qua đó góp phần tuyên truyền, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa - nghệ thuật trong học sinh.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu lộ trình mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng triển khai; đồng thời tham mưu đầu tư, hoàn thiện các thiết chế sân khấu, không gian biểu diễn phục vụ hoạt động giáo dục và biểu diễn nghệ thuật, bảo đảm tính lan tỏa, bền vững và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố.

Lãnh đạo TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu triển khai các giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại các khu vực trung tâm Thành phố, trước mắt là tại một số công trình biểu tượng (như Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố…); hình thành những điểm nhấn cảnh quan đêm, góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM hiện đại, sống động về đêm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.