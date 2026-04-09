Diễn viên 'Game of Thrones' qua đời ở tuổi 35

Nam diễn viên Michael Patrick qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Anh mất ở tuổi 35.

Theo People, sáng 8/4 (giờ địa phương), Naomi Sheehan, vợ của nam diễn viên Michael Patrick, đau buồn thông báo về sự ra đi của chồng trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, Michael Patrick qua đời thanh thản trong vòng tay của gia đình và bạn bè tại Trung tâm chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối Bắc Ireland.

Naomi Sheehan viết: "Nhiều người nói rằng Mick là nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai may mắn từng tiếp xúc với anh ấy, không chỉ trong những năm bạo bệnh mà trong suốt cuộc đời. Anh ấy đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhất có thể bằng niềm vui, tâm hồn phóng khoáng và nụ cười ấm áp".

Hình ảnh lúc sinh thời của Michael Patrick. Ảnh: @michaelpatrick.

Michael Patrick được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa thần kinh vận động vào ngày 1/2/2023. Đây là một căn bệnh nan y tấn công trực tiếp vào các dây thần kinh điều khiển vận động, khiến cơ bắp bị suy yếu, co cứng và dần mất chức năng. Theo Hiệp hội MND, căn bệnh này tước đi khả năng đi lại, nói chuyện, ăn uống và cuối cùng là hơi thở của người bệnh.

Trong thời gian chữa trị bệnh, Michael giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Michael Patrick không chỉ được biết đến qua vai diễn trong mùa 6 của siêu phẩm Game of Thrones, anh còn là một nghệ sĩ đa tài với khả năng diễn xuất lẫn biên kịch ở mảng truyền hình, điện ảnh.

Ở lĩnh vực truyền hình, nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm chất lượng của BBC như Blue Lights, This Town và The Spectacular. Michael là đồng biên kịch của series My Left Nut - tác phẩm dựa trên chính những trải nghiệm thời thanh xuân của ông.

Vai diễn cuối cùng của anh là trong bộ phim truyền hình Đức Mordlichtern- Tod auf den Färöer Inseln, vừa ra mắt khán giả vào năm 2025.

Trước khi bén duyên với màn ảnh, Michael Patrick đã có nền tảng học vấn vững chắc. Anh bắt đầu theo đuổi đam mê diễn xuất tại Đại học Cambridge và là thành viên của nhóm hài kịch nổi tiếng Cambridge Footlights. Sau đó, anh tiếp tục trau dồi kỹ năng tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mountview ở London.

Sự ra đi của Michael Patrick là một mất mát lớn cho nền nghệ thuật Ireland. Người hâm mộ và đồng nghiệp gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, tôn vinh một "người đàn ông tóc đỏ khổng lồ" với trái tim ấm áp.