Thêm cú sốc cho Brooklyn Beckham

Nguồn tin thân cận tiết lộ Brooklyn Beckham từng chịu cú sốc trong lễ cưới của anh. Thời điểm đó, vị chủ trì buổi lễ nhiều lần đọc nhầm tên anh ở thời khắc thiêng liêng.

Theo Mirror, những thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và gia đình tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Gần đây, nguồn tin thân cận tiết lộ con trai cả của David Beckham từng chịu cú sốc trong lễ cưới cách đây 4 năm.

Cụ thể, trong buổi lễ, vị giáo sĩ Do Thái chủ trì hôn lễ liên tục đọc nhầm tên của Brooklyn thành David, kể cả khi anh và vợ đang trao lời thề nguyện. Sau đó, vị giáo sĩ đã "sửng sốt, lắp bắp và xin lỗi" vợ chồng Brooklyn. Vị giáo sĩ giải thích ông là "fan bóng đá cuồng nhiệt" nên xảy ra nhầm lẫn.

Vợ chồng Brooklyn từ mặt cha mẹ thời gian qua. Ảnh: IGNV.

Tuy nhiên, ông tiếp tục mắc sai lầm thêm lần nữa khi đọc nhầm tên Brooklyn ở thời khắc cuối cùng của lễ cưới.

Theo The Cut, một vị khách có mặt tại lễ cưới mô tả sự cố gây khó chịu cho Brooklyn và vợ nhưng nhiều người khác ở đó lại không để ý.

Trước đó, trong bức tâm thư "tố" cha mẹ, Brooklyn liệt kê chi tiết những hành động được cho là "độc hại" từ phía mẹ anh - nhà thiết kế Victoria Beckham. Trong đó, anh xác nhận Victoria đã hủy việc may váy cho con dâu vào phút chót dù trước đó tuyên bố rất hào hứng, buộc Nicola phải tìm phương án thay thế trong tình trạng khẩn cấp.

Chàng trai tiết lộ mẹ mình từng gọi con trai là "kẻ độc ác" chỉ vì anh muốn mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi cùng bàn tiệc chính trong đám cưới. Brooklyn cáo buộc mẹ đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh và có những hành vi không phù hợp trước mặt quan khách, khiến anh cảm thấy "nhục nhã tột độ".

Đáng chú ý, Brooklyn chia sẻ rằng chỉ vài tuần trước đám cưới năm 2022, cha mẹ đã liên tục gây áp lực, thậm chí "mua chuộc" để anh ký vào một thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi của chính mình. Việc anh từ chối ký kết đã khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng kinh tế của gia đình.