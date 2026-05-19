Linh Phi sau 10 năm cưới 'diễn viên nghìn tỷ' Quang Tuấn

Quang Tuấn và Linh Phi thực hiện bộ ảnh nhân dịp kỷ niệm ngày 10 năm về chung nhà. "Diễn viên nghìn tỷ" lịch lãm với vest trong khi vợ anh diện đầm trắng thanh lịch, sang trọng. Cả hai lưu lại nhiều khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc. Sau một thập kỷ gắn bó, đồng hành, cả hai có cuộc hôn nhân viên mãn bên các con.
Họ cũng đi ăn tối tại một nhà hàng để kỷ niệm cột mốc đặc biệt. Linh Phi chia sẻ: "Cảm ơn vì sau 10 năm cùng vun vén, chúng mình có một mái ấm để mỗi khi trở về nhà luôn cảm nhận được yêu thương". Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc phúc tới cặp đôi.
Trên trang cá nhân, Quang Tuấn và Linh Phi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bên các con. Từ sau khi kết hôn, Linh Phi tập trung cho gia đình nhỏ. Cô lùi về làm hậu phương, hỗ trợ chồng trong công việc. Nhiều năm qua, Linh Phi là quản lý của Quang Tuấn.
Cả hai đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí, phim ảnh. Linh Phi được khen ngày càng mặn mà, hoàn thiện về sắc vóc. Bà xã Quang Tuấn có vẻ ngoài cân đối, gương mặt hài hòa. Trước đây, cô là MC, diễn viên. Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Quang Tuấn dành những lời có cánh cho vợ. Anh bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất may mắn khi có một người vợ như vậy, không bao giờ đòi hỏi chồng mình phải kiếm nhiều tiền, phải là trụ cột kinh tế này kia. Nhưng càng như vậy, mình lại càng phải có trách nhiệm hơn".
Nam diễn viên cho biết nhờ có vợ chu toàn, vun vén gia đình, chăm sóc các con, anh có thời gian tập trung cho công việc. Nhờ vậy, sự nghiệp Quang Tuấn ngày càng ổn định, có nhiều bước tiến. Những năm gần đây, nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim, với doanh thu cao. Đáng chú ý, anh tham gia 5 dự án gần như liên tiếp đều có doanh thu trên 100 tỷ đồng trong vài năm qua, gồm: Thiên đường máu (126 tỷ đồng); Truy tìm long diên hương (206 tỷ đồng); Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng); Quỷ nhập tràng (149 tỷ đồng); Quỷ nhập tràng 2 (113 tỷ đồng). Một phim khác mang tên Running man mùa 3: Con rối tự do, có sự tham gia của Quang Tuấn, cũng thu về hơn 38 tỷ đồng.
Ngoài công việc, thời gian rảnh rỗi, vợ chồng anh đều đi du lịch cùng nhau. Quang Tuấn kể: "Tôi không nghĩ nhiều về tiền đâu. Có bao nhiêu tiền là đưa cho vợ thôi. Tôi chỉ cần vợ đưa đủ số tiền để tiêu xài hàng ngày, rồi được đóng phim thoải mái và khi về nhà là chăm cây cảnh ở ban công, uống trà. Đơn giản vậy thôi".
Sắc vóc của vợ Quang Tuấn. Cô và Quang Tuấn nên duyên sau khi đóng chung phim Kén rể. Đây cũng là lần đầu nam diễn viên bị rung động với bạn diễn. Anh ấn tượng với đôi mắt tròn, gương mặt hiền của bà xã. Tháng 5/2016, họ kết hôn ở Bà Rịa - Vũng Tàu sau 3 năm yêu nhau. Linh Phi từng tiết lộ Quang Tuấn là người dễ tính. Anh cũng không ngại xin lỗi bà xã mỗi khi hai người giận nhau để không khí bớt căng thẳng. Trong khi đó, Quang Tuấn nhiều lần khẳng định dù có gặp gỡ và làm việc với bao nhiêu cô gái xinh đi chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu mỗi mình Linh Phi.
