Nỗ lực cuối của David Beckham

David và Victoria Beckham đang nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ xa cách kéo dài nhiều năm với con trai cả Brooklyn.

Theo The Cut, những người thân cận với gia đình cho biết vợ chồng Beckham liên tục ngỏ ý muốn gặp Brooklyn và Nicola Peltz, ở bất kỳ tiểu bang nào mà con trai muốn.

Thông qua luật sư, nhà trị liệu tâm lý hay chuyên viên hòa giải, vợ chồng cựu danh thủ đều tìm mọi cách nhằm hàn gắn mối quan hệ xa cách kéo dài nhiều năm với con trai cả.

Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật Brooklyn, David và Victoria Beckham vẫn dành những lời chúc ngọt ngào tới con trai, bất chấp việc bị từ mặt.

Không chỉ vợ chồng cựu danh thủ, các em của Brooklyn cũng luôn nhớ anh trai cả. Gần đây, trên sân khấu, Cruz Beckham không giấu được cảm xúc khi trình bày bài hát Loneliest Boy. Trên sân khấu, con trai Beckham nhiều lần lau nước mắt khi hát những ca từ được cho là nhắm trực tiếp đến anh trai. Cụ thể, Cruz hát: “Chàng trai cô đơn nhất, tôi hy vọng cậu đang lắng nghe”.

Trước đó, thông qua luật sư, Brooklyn từng gửi văn bản pháp lý cho cha mẹ, yêu cầu họ ngừng liên lạc với anh. Trong văn bản này có quy định vợ chồng David không được "gắn thẻ" con trai trên mạng xã hội. Ngoài ra, Brooklyn yêu cầu cha mẹ chỉ làm việc với luật sư riêng và ngừng liên hệ trực tiếp.

Đến cuối tháng 1, Brooklyn đăng tải tâm thư dài 6 trang với nội dung nhắm tới cha mẹ. Trong đó, anh liệt kê chi tiết những hành động được cho là "độc hại" từ phía mẹ anh - nhà thiết kế Victoria Beckham. Anh xác nhận Victoria đã hủy việc may váy cho con dâu vào phút chót dù trước đó tuyên bố rất hào hứng, buộc Nicola phải tìm phương án thay thế trong tình trạng khẩn cấp.

Chàng trai tiết lộ mẹ mình từng gọi con trai là "kẻ độc ác" chỉ vì anh muốn mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi cùng bàn tiệc chính trong đám cưới. Brooklyn cáo buộc mẹ đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh và có những hành vi không phù hợp trước mặt quan khách, khiến anh cảm thấy "nhục nhã tột độ".