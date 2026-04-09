Sở Văn hóa thẩm định MV bị chỉ trích phản cảm của Jun Phạm

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang trong quá trình thẩm định, đánh giá MV gây tranh cãi của Jun Phạm.

Chiều 9/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về việc MV Truth Or Dare của Jun Phạm có nhiều hình ảnh được cho là "gợi ẩn ý tình dục", đồng thời không dán nhãn phân loại độ tuổi, gây tranh luận thời gian qua.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã nắm bắt được sự việc và đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và chuyên gia. Sở Văn hóa sẽ sớm có kết luận chính thức và thông tin đến báo giới.

Jun Phạm gây tranh cãi với MV mới. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa cho biết biết các video ca nhạc (MV) phát hành trên không gian mạng hiện nay chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Điều 21 của Quy định về Hoạt động Nghệ thuật biểu diễn (Nghị định 144/2020/NĐ-CP) quy định về Hình thức lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật. Trong đó Khoản 3 của Điều 21 có nội dung: Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng do người đăng, phát chịu trách nhiệm.

Hiện nay, việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số chưa có quy định dán nhãn phân loại độ tuổi.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản số 3566/SVHTT-NT về việc đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Văn bản nhấn mạnh việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực, đồng thời định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân trong môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam, qua đó nâng cao chất lượng nghệ thuật, giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ, và xây dựng môi trường văn hóa - số lành mạnh, chuẩn mực.

Truth Or Dare được Jun Phạm phát hành tối 28/3. Bài hát được chấp bút bởi chính nam ca sĩ và do Monotape sản xuất. MV được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Sản phẩm cho thấy màu sắc mới, trẻ trung hơn của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm gây tranh luận. Nhiều chi tiết trong MV bị chê ẩn ý phản cảm. Về phía Jun Phạm, ca sĩ nói muốn thử nghiệm hình ảnh mới: "Với tôi, đây chỉ là một concept, không phải một câu chuyện đời thực. Và là một nghệ sĩ với nhiều vai trò, tôi sẽ luôn tiếp tục khám phá nhiều màu sắc khác của mình trong tương lai".