Lý do Grey D tạm dừng hoạt động

Trong lần tái xuất sau hai năm vắng bóng, nam ca sĩ thừa nhận từng mất phương hướng và phải tạm dừng hoạt động.

Sau khoảng hai năm "biến mất", Grey D chính thức trở lại bằng album phòng thu đầu tay ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM. Tại sự kiện ra mắt, bên cạnh những đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, nam ca sĩ trải lòng về quãng thời gian "ở ẩn".

Grey D cho biết anh từng chủ động xin ST.319 - công ty quản lý - tạm dừng hoạt động trong 2 năm vì không muốn tiếp tục tạo ra những sản phẩm "héo mòn như chính tâm hồn mình".

Anh thừa nhận từng rơi vào trạng thái mất phương hướng, nhiều nỗi buồn và không biết việc theo đuổi con đường âm nhạc liệu có còn phù hợp với bản thân. "Tôi dần rơi vào trạng thái không hiểu mình đang làm gì, không còn cảm nhận được ý nghĩa của những việc bản thân làm mỗi ngày. Mọi cảm xúc lúc đó đều rất phẳng, không buồn, không vui, không có sự hứng thú. Chính điều đó khiến tôi nhận ra có gì đó không ổn", Grey D chia sẻ.

Quyết định dừng lại một thời gian của nam ca sĩ với mong muốn tìm lại cảm xúc và nguồn sáng tạo cùng tình yêu cho âm nhạc. Sau giai đoạn khó khăn, anh lấy lại được cảm hứng và bắt tay vào việc thực hiện album. Đáng chú ý, Grey D thử sức với vai trò producer, trực tiếp tham gia vào các khâu sáng tác, sản xuất và định hình hình ảnh.

Sau chia sẻ của Grey D, Văn Mai Hương thắc mắc về việc nam ca sĩ lấy tiền đâu để trang trải cuộc sống và kinh phí thực hiện album, MV hiện tại. Anh cho biết nguồn thu lớn nhất từ nhạc số, còn chi phí sản xuất sản phẩm hỗ trợ bởi công ty.

Tại sự kiện, nam ca sĩ giải đáp về một số tranh cãi xoay quanh phần lời trong ca khúc Yêu em như... Theo Grey D, đây là cách diễn đạt ngẫu hứng, mang tính đời thường của người miền Nam, không hàm ý tiêu cực mà ngược lại là cách thể hiện cảm xúc "yêu nhất" một cách gần gũi. Nam ca sĩ nhấn mạnh việc đặt cảm xúc vào ngôn từ, ưu tiên sự chân thật thay vì trau chuốt theo khuôn mẫu.

Grey D (tên thật Đoàn Thế Lân) từng là thành viên của nhóm Monstar. Sau khi rời nhóm và bắt đầu sự nghiệp solo, nam ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm chất lượng, thu hút khán giả, trong đó có dự báo thời tiết hôm nay mưa, Anh sẽ đến cùng cơn mưa, Để tôi ôm em bằng giai điệu này... Song hai năm qua, nam ca sĩ đột ngột biến mất khỏi thị trường nhạc Việt. Anh chỉ góp mặt hỗ trợ Negav trong một tiết mục ở chung kết 1 Anh trai "say hi" mùa đầu tiên.

"Tôi luôn muốn học hỏi thật nhiều và sản xuất những sản phẩm âm nhạc mới. Tôi nghĩ, các bạn nghệ sĩ hiện giờ ai cũng có cá tính và dấu ấn riêng. Do đó, chỉ cần là chính mình, tôi nghĩ bản thân đã đủ khác biệt ở thị trường âm nhạc rồi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người ủng hộ cá tính nghệ sĩ của tôi", anh chia sẻ.